Das schmeckt! Eis-Roboter begeistert in der Seestadt

Der Event “Park ‘n‘ Play” in der Seestadt war ein voller Erfolg: Zahlreiche Bewohner des Stadtentwicklungsgebiets in der Donaustadt waren nicht nur vom vielseitigen Familienprogramm, etwa einem Eis-Roboter, begeistert, sie lauschten auch überaus interessiert den Vorträgen. Es ging dabei um das Thema, wie öffentliche Freiräume, vor allem für die Jugend, gestaltet werden sollen.

Anzeige

Neue Spielstraße “Grüne Saite”

Die bekannten, internationalen Architekturbüros JAJA Architects und Uniola präsentierten dabei ihre spannende Projekte – so hatte man zum Beispiel in Kopenhagen ein Parkhausdach in einen öffentlichen Spiel- und Bewegungsraum verwandelt. Außerdem wurde die “Grüne Saite” vorgestellt, eine zukünftige Spielstraße in der Seestadt. “Um einen lebenswerten Ort für alle zu schaffen, ist uns neben dem internationalen Austausch die Einbeziehung sämtlicher Akteure wichtig”, meinte Seestadts Vorstandsvorsitzender Gerhard Schuster.