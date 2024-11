Eislaufen in Bisamberg: Highlight im Florian Berndl Bad

Auch in diesem Winter gibt es für Eislauffans in Bisamberg und Korneuburg einen Grund zur Freude: Der Kunsteislaufplatz im Florian Berndl Bad eröffnet am 24. November und lädt bis Ende März zu sportlichen Stunden und winterlicher Atmosphäre ein.

Zur Feier der Eröffnung lockt ein besonderes Angebot: Am 24. November, 30. November und 1. Dezember ist der Eintritt für alle Besucher kostenlos!

Highlight: Eisdisco am 30. November

Ein besonderes Event erwartet die Gäste am 30. November, wenn die beliebte Eisdisco stattfindet. Mit stimmungsvoller Musik und beeindruckenden Lichteffekten wird der Eislaufplatz in eine Partyzone verwandelt. Ob Groß oder Klein, diese Veranstaltung verspricht ein unvergessliches Erlebnis.

Perfekt präparierte Schlittschuhe dank neuer Schleifmaschine

Für noch mehr Eislaufkomfort sorgt eine moderne Schleifmaschine, die in diesem Jahr neu im Einsatz ist. Gäste können ihre eigenen Schlittschuhe vor Ort schleifen lassen oder sich bereits perfekt präparierte Modelle ausleihen. So gleitet jeder geschmeidig über die synthetische Eisfläche.

Nachhaltigkeit im Fokus: Eislaufen auf Synthetikplatten

Das Florian Berndl Bad setzt auch in diesem Jahr auf umweltfreundliche Synthetikplatten, die keinen zusätzlichen Energieaufwand für den Betrieb benötigen. Dieses klimafreundliche Konzept macht das Eislaufen nicht nur zu einem sportlichen, sondern auch zu einem nachhaltigen Vergnügen. Die Realisierung dieser innovativen Lösung wurde durch die großzügige Unterstützung der Sparkasse Korneuburg Privatstiftung ermöglicht.

Ein Ort der Gemeinschaft und Bewegung

Der Eislaufplatz bietet nicht nur sportliche Aktivität, sondern auch die Gelegenheit, in der kalten Jahreszeit ein Stück Gemeinschaft zu erleben. Ob mit der Familie, Freunden oder als Einzelgänger – das winterliche Ambiente lädt zum Verweilen und Genießen ein.

Alle Informationen auf einen Blick

Der Kunsteislaufplatz ist bis Ende März geöffnet. Weitere Informationen zu Öffnungszeiten, Veranstaltungen und Preisen finden Interessierte auf der offiziellen Website: www.berndl-bad.at.

Besuchen Sie den Eislaufplatz im Florian Berndl Bad und erleben Sie unvergessliche Wintermomente in Bisamberg und Korneuburg!