Mit Sommer-Ende „erblüht“ in Meidling der Gleis//Garten

Im September ist es soweit: Der Gleis//Garten, Wiens frische Food Hall, öffnet in Meidling seine Pforten und bietet auf rund 1.500 Quadratmetern Kulinarik, Handwerk und Kultur sowie frisches, von Vienna Kraft vor Ort gebrautes Bier. Neun lokale Gastronomen bieten ein vielfältiges Angebot, bei dem besonderer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird.

Wo einst die Züge der Badner Bahn ihre Ruhe fanden, darf das Leben schon bald in vollen Zügen genossen werden. Neun Gastronomen, eine Brauerei und zwei Bars werden nun zukünftig in die alte ­Remise einziehen. „Es ist für Wien eine neue Art der Gastronomie – mit Gastronomen, die etwas bewegen wollen und gemeinsame Synergien nutzen werden“, so Martin Rohrbach, Geschäftsführer und Initiator des Gleis//Garten.