Endlich: Cobenzl-Lokal vor der Wiedereröffnung

Das lange Warten hat ein Ende. Am 16. Juni lädt der neue Betreiber zu einem “Tag voller Genuss und Unterhaltung” auf den Cobenzl.

Unter dem Motto „Sunday Swing am Cobenzl“ lädt der neue Betreiber des Traditionsbetriebs „Weitsicht Cobenzl“, die österreichische DoN-Group von Josef Donhauser, am 16. Juni die Bevölkerung zu einem Tag voller Genuss und Unterhaltung bei Live-Musik, Food & Drinks, Location-Besichtigungen und einem Kinderprogramm ein. Zur Auswahl stehen Live-Musik von The Thrill Seekers und das DJ Line Up von Radio Superfly, Führungen durch das Veranstaltungsareal und die neuen Locations für Feierlichkeiten und Events jeder Art, ein vielseitiges Kinderprogramm sowie jede Menge Food & Drinks, unter anderem von Wiener Gusto oder Cobenzl Wein.

Anreise mit Öffis empfohlen

Der Event findet bei freiem Eintritt zwischen 9 und 21 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände Weitsicht Cobenzl statt (Am Cobenzl 94, 1190 Wien). Die Anfahrt wird mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Autobus-Linie 38A ab Heiligenstadt) empfohlen.

Der neue Pächter

Mit März dieses Jahres übernahm die DoN Group das Schloss Cobenzl samt Eventlocations und Café Rondell als neuer Gastgeber. „Wir fühlen uns nach der Einarbeitung am Cobenzl sehr, sehr wohl und freuen uns über die gute Auslastung aller Bereiche dieses renommierten Traditionsbetriebes. Dies wollen wir mit einem unterhaltsamen, gemütlichen Sonntag bei Kulinarik und Musik für die gesamte Familie bei atemberaubender Weitsicht mit der Wiener Bevölkerung feiern,“ erklärt dazu der neue Pächter Josef Donhauser.

Gerhard Krause