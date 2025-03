Steiermark-Frühling macht Rathausplatz zum Pop-up-Restaurant

Der Steiermark-Frühling erblüht in Wien – und das mit einem Knall! Über 1.400 Steirerinnen und Steirer verwandeln von 26. bis 30. März einen 8.200 m² großen Pop-up-Standort in ein schmackhaftes, musikalisches und kulturelles Erlebnisparadies. Vom Pre-Opening bis zur fulminanten Eröffnung bietet die Veranstaltung alles, was das Herz begehrt: kulinarische Genüsse, mitreißende Musik und traditionelles Brauchtum in digitaler Frische.

Die Kälte der letzten Tage ist vergessen – der Steiermark-Frühling bringt frischen Wind und steirisches Lebensgefühl nach Wien. Innerhalb der viereinhalb Tage verwandelt sich der Rathausplatz zum größten Pop-up-Restaurant Österreichs und in einen pulsierenden Treffpunkt, bei dem 10.000 Gäste täglich das steirische Lebensgefühl genießen. Unter dem Motto „70 Jahre Südsteirische Weinstraße“ locken internationale Köstlichkeiten, innovatives motioncooking und digitale Specials – alles untermalt von regionalen Klängen und traditionsreichen Bräuchen.

Kulinarische Höhepunkte und Kochstudio-Show

Ab heute, dem 26. März, startet das Pre-Opening um 11 Uhr mit ersten Einblicken in das brandneue Kochstudio, in dem renommierte Starköche wie Heinz Reitbauer, Johann Lafer und Richard Rauch ihre steirischen Spezialitäten zaubern. Ob Steirer-Burger, Bergmannsgulasch, Bärlauchnudeln oder Apfelstrudel – hier trifft alte Handwerkskunst auf moderne Präsentation. Die live übertragenen Kochshows und die digitale Speisekarte im größten Pop-up-Restaurant Österreichs machen das kulinarische Erlebnis interaktiv und unvergleichlich spannend.

Brauchtum, Musik und digitale Innovationen

Die Veranstaltung besticht nicht nur durch ihren Gaumenschmaus, sondern auch durch ein facettenreiches kulturelles Programm. Vom Palmbuschenbinden über Korbflechten bis hin zu innovativen VR-Brillen-Aktionen erleben die Gäste traditionellen Brauchtumspflege hautnah. Gleichzeitig sorgt ein bunt gemischtes Musikprogramm – von steirischem Austropop bis zu modernen Klängen – für schwungvolle Stimmung. Täglich wechseln Workshops, Tanz- und Plattlergruppen sowie interaktive Urlaubsquizze das Programm. LED-Screens und digitale Elemente heben das Erleben auf ein neues Level.

Eröffnungsevent: Stars, Spritziges und Steirercharme

Den krönenden Abschluss bildet die feierliche Eröffnung am Donnerstag, dem 27. März. Mit prominenten Ehrengästen wie Bundesministerin Klaudia Tanner, Staatssekretären und Landeshauptleuten sowie bekannten Künstlern wie Alle Achtung und Caro Fux wird der Startschuss für den Steiermark-Frühling gegeben. Das Eröffnungsprogramm bietet Einblicke ins Kochstudio und die Premiere des Steiermark-Soundlogos. Für spritzige Momente sorgt der Bieranstich gemeinsam mit GF Josef Rieberer und Sportikonen wie Nici Schmidhofer. Gäste, Genießer und Kulturbegeisterte erwartet ein unvergessliches Event, das Tradition und Moderne auf einzigartige Weise miteinander verbindet.

Steiermark-Frühling

Rathausplatz, 1010 Wien

Mi., 26.3., Pre-Opening ab 17 Uhr

Do., 27.3., ab 10.30 Uhr

Fr., 28.3., ab 11 Uhr

Sa.. 29.3., ab 10.30 Uhr

So., 30.3., ab 10 Uhr

Eintritt frei!

Mehr Infos und Programmdetails der einzelnen Tage unter steiermark.com/steiermark-fruehling