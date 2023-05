Energiesparförderung: 20.000 Euro für Ihr Kleinunternehmen

Sie sind ein Kleinunternehmen aus Gewerbe oder Handel und möchten Ihren Betrieb energieeffizienter aufstellen:

Sie möchten die Beleuchtung in Ihrem Betrieb auf LED umrüsten?

In energieschonende Geräte und Maschinen investieren?

Eine energieeffiziente Heizung oder Kühlung installieren?

Die Fenster tauschen oder die Türen in Ihrem Unternehmen isolieren?

Dann informieren Sie sich jetzt: wirtschaftsagentur.at

Seit Anfang Februar haben schon über 50 Kleinunternehmen den Schritt zu mehr Energieeffizienz in ihrem Betrieb gesetzt und ihre Projekte für die Energiespar-Förderung eingereicht. Eine Tischlerei aus dem 23. Bezirk hat sich bereits eine Unterstützung beim Austausch der alten 70er Jahre-Fenster und der Umrüstung auf LED-Leuchten gesichert! Aber auch andere Projekte wie beispielsweise die Investition in eine neue Dämmung oder das Anschließen einer Wärmerückgewinnungsanlage sind möglich – die Energiespar-Förderung unterstützt Kleinstbetriebe und kleine Unternehmen in Wien, die in Maßnahmen zum Energiesparen investieren.

Pro Projekt sind bis zu 20.000 Euro vorgesehen, insgesamt gibt es 10 Millionen Euro!

Energiesparen lässt sich beispielsweise auch mit einer noch energieeffizienteren Kühlvitrine Auch die Anschaffung von energieeffizienteren Maschinen kann gefördert werden. Oder durch eine neue Isolierung für Schaufenster.

©Wirtschaftsagentur Wien, Karin Hackl