Engagement für Europa: 20 Schulen als Botschafter geehrt!

Im Haus der Europäischen Union wurden am vergangenen Freitag 2 Wiener Schulen in den exklusiven Kreis der „Botschafterschulen des Europäischen Parlaments“ aufgenommen. Europaabgeordneter Hannes Heide überreichte feierlich die Auszeichnungen an die Schulen, die im letzten Schuljahr außergewöhnliches Engagement gezeigt haben.

Das Programm zielt darauf ab, das Bewusstsein für Europa und das Europäische Parlament sowie die europäische Demokratie bei jungen Menschen zu stärken. Ein zentraler Bestandteil ist die Vernetzung der Schüler:innen mit anderen Schulen und Jugendlichen aus ganz Europa.

Teil eines großen Netzwerks

Die neuen „Botschafter:innen sind nun Teil eines beeindruckenden EU-weiten Netzwerks von über 2.000 Schulen. Diese Schulen arbeiten eng mit dem Europäischen Parlament zusammen. Sie bieten Fortbildungen für Lehrkräfte an und engagieren sich in verschiedenen schulischen Aktivitäten, die sich mit europäischer Integration, Demokratie und den Werten der EU befassen.

Jugendliche als Motor der europäischen Zukunft

Bei der Übergabe der Plaketten hob MEP Hannes Heide die entscheidende Rolle der Jugend für die Zukunft der Europäischen Union hervor. „Vor allem junge Menschen sind vom Europäischen Projekt überzeugt. Unter Jugendlichen ist die Akzeptanz der Europäischen Union besonders hoch. Die Europäischen Botschafterschulen vermögen Interesse zu wecken und können begeistern. Sie sind ein fantastisches Mittel, der allgegenwärtigen EU-Skepsis entgegenzuwirken und ermöglichen, die EU selbst mitzugestalten. Das ist gelebte Europäische Demokratie!“

Die ausgezeichneten Wiener Schulen 2023/2024