Enkel-Trick ist Thema bei Fahndung Österreich

Ein Anruf mit weitreichenden Folgen erreicht einen im 10. Wiener Gemeindebezirk wohnhaften 87-jährigen Pensionisten in Wien im Juli 2022 – doch er verständigte die Polizei. Zu sehen am Mittwoch, den 26.04.2023 ab 20:15 Uhr bei ServusTV.

„Ja hallo, ich bin`s, deine Enkelin. Ich hatte einen Unfall, bin verletzt, aber es geht mir gut. Ich war auch nicht Schuld. Aber die andere Frau, die muss operiert werden. Wir wollen das ohne viel Tamtam regeln. Und das kostet Geld…!“ – so, oder so ähnlich beginnen die betrügerischen „Enkel-Trick“-Telefonate.

Ein solcher Anruf mit weitreichenden Folgen erreichte einen im 10. Wiener Gemeindebezirk wohnhaften 87-jährigen Pensionisten im Juli 2022. Am anderen Ende war ein falscher Polizist, dem der Mann bei der Festnahme einer Betrugsgruppe helfen solle. Dafür soll das Opfer Gold bestellen und liefern lassen, um die vermeintlichen Täter anzulocken und festnehmen zu können. Tatsächlich führt das Opfer die Bestellung durch, als ihm Zweifel kommen, verständigt er jedoch die echte Polizei. Unterstützt von den Beamten täuscht das Opfer zum Schein weiter das Geschäft vor und es kommt zur Übergabe des vermeintlichen Goldes.

„Fahnung Österreich“ von Servus TV hat sich der Geschichte angenommen. Im kommenden Beitrag verraten Ermittler und Opfer, wie es gelungen ist, den Täter zu fassen. Außerdem werden im Studio die aktuellen Tricks der Betrüger erklärt. Zu sehen am Mittwoch, den 26.04.2023 ab 20:15 Uhr bei ServusTV.

Fünf erfolgreiche Fahndungen in zehn Sendungen

In „Fahndung Österreich“ – Österreichs einzigem True-Crime-Liveformat – präsentiert ServusTV-Info-Chef Hans Martin Paar in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Inneres, dem Bundesministerium für Justiz und dem Bundeskriminalamt bis dato ungelöste Kriminalfälle. In jeder Sendung ist auch die Mitarbeit der Zuschauer gefragt, wenn sie sachdienliche Hinweise haben, um unbekannte Täter zu identifizieren oder flüchtige Verbrecher aufzuspüren.

In insgesamt zehn Sendungen führten so bereits bei fünf Fällen Hinweise, die bei „Fahndung Österreich“ abgegeben wurden, zum Erfolg – und damit oftmals zu Festnahmen der Täter. Darüber hinaus wurden durch die Präventionsfälle unzählige Straftaten verhindert. Durch die direkte Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei ist „Fahndung Österreich“ ganz nah an den Geschehnissen dran, zudem wird auch mit den Originalermittlern und größtenteils an den Originalschauplätzen der Tatorte gedreht.