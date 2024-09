Entdecke in der VHS: Streit-Kultur und veganes Essen

Die VHS Stäbergasse lädt gleich zu zwei besonderen Workshops ein – und das kostenlos! Erfahren Sie, wie man konstruktiv streitet, und entdecken Sie die Welt der vegetarischen und veganen Ernährung.

Miteinander streiten

Diskussionen unter Gleichgesinnten sind oft einfacher, tragen jedoch selten zu echtem Verständnis bei. Der Austausch mit Andersdenkenden ist herausfordernd, aber durchaus machbar. Ein kostenloser Workshop zeigt, wie eine konstruktive Streitkultur aussehen kann. Hier sind Streit und Meinungsverschiedenheiten nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht.

Wann?

Montag, 23. September, 17:30–19:30 Uhr

Hier mehr erfahren über konstruktives Streiten.

Future Food Fest

Wer sich schon einmal mit Ernährung beschäftigt hat und nach Alternativen sucht, kommt an vegetarischer und veganer Kost nicht vorbei. Die Gründe dafür sind vielfältig: von Umweltbewusstsein über ethische Überlegungen bis hin zur Reduzierung von Tierleid. Am Donnerstag, 26. September, haben Sie die Möglichkeit, kostenlos am Future Food Fest in der VHS teilzunehmen. Freuen Sie sich auf spannende Vorträge, zahlreiche Probierstationen und eine Schauküche. Erfahren Sie alles über vegane und vegetarische Ernährung und lassen Sie sich von kreativen Ideen inspirieren, wie Sie Fleisch ersetzen können. Ein ganz besonderes Highlight ist die Live-Zubereitung köstlicher vegetarischer und veganer Gerichte.

Wann?

Donnerstag, 26. September, 17:30–19:30 Uhr

Hier mehr erfahren über das Future Food Fest.