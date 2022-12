Was tun mit dem alten Pelz der Oma?

Wäre es nicht schön, wenn die geerbten Pelzschätze der Familie nicht in einer Kiste oder Kleiderschrank verstauben, sondern man diese in bleibender Erinnerung und neuem Glanz tragen könnte? Nina Eiber und Marcel Jouja sorgen dafür, dass der gute alte Nerz oder Persianer der Großmutter wieder en vogue werden. Die beiden haben 2012 ihr Modelabel enVie gegründet und seither ihre Leidenschaft dem Upcycling von Vintage Pelzen gewidmet. An oberster Stelle steht für die beiden dabei der verantwortungsvolle Umgang mit vorhandenen Ressourcen.

„Einen existierenden Pelzmantel umzuarbeiten, diesen zu einem Parka-Innenfutter oder einer Bomberjacke zu machen, ist die Visualisierung unserer Unternehmensphilosophie“ – Team enVie

Green fur couture

Gerade Pelz eignet sich so gut wie kaum ein anderes Wirtschaftsgut für die Wiederverwendung. Ein großer Pluspunkt dabei: Die Verwendung von Zucht- und Kunstpelz kann vermieden sowie der Verbrauch wertvoller Rohstoffe geschont werden. Ein Herzensanliegen der beiden ist die Zusammenarbeit mit österreichischen Jägern, Trappern und Bauern, die verantwortungsvoll und im natürlichen Gleichgewicht mit ihren Wäldern und ihrem Wildtierbestand umgehen.

Geschenktipp für besondere Anlässe

Vom Home-Accessoire über die Pelzhaube bis zur warmen Winterjacke, die individuell designt und einzigartig ist; von der einfachen Pelzkragen-Veredelung an der Lieblingswinterjacke über Reparaturen bis zur kompletten Pelzmantel-Umarbeitung. In der Manufaktur von enVie werden ausschließlich Wildfelle sowie bereits vorhandene Pelze wiederverwendet. Diese werden nach strengen Qualitätsvorschriften handselektiert, in einem hochwertigen Prozess gereinigt und anschließend in moderner Handwerkskunst verarbeitet.

Wenn man in Händen eines geliebten Erbstückes ist, vereinbart man einen Termin mit Nina und Marcel und nimmt diesen mit in ihr Atelier. Vor Ort nehmen sich die beiden für jeden einzelnen Kunden viel Zeit und beraten diesen nach vorheriger Bestimmung der Lederqualität, hinsichtlich der möglichen Umarbeitungen.

enVie Showroom

Hartlgasse 29 (Hofloft), 1200 Wien

nina@envieheartwork.com

www.envieheartwork.com

instagram.com/envie_heartwork

facebook.com/envieheartwork