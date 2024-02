Erika Freeman nun Ehrenbürgerin von Wien

Erika Freeman wurde 1927 als Erika Polesiuk in Wien geboren und wohnte mit ihrer Familie im 2. Bezirk. In den 1930er Jahren erlebte sie den zunehmenden Antisemitismus und die nationalsozialistische Machtübernahme. Im Februar 1940 flüchtete sie im Alter von 12 Jahren über Rotterdam mit dem Schiff nach New York, wo sie bei Verwandten unterkam. Sie studierte Psychologie und arbeitete als Sekretärin in der Außenstelle der Jewish Agency. 1954 heiratete sie den Grafiker, Bildhauer und Kalligrafen Paul K. Freeman. 1964 promovierte sie mit einer Arbeit über die Stellung der Familie im Kibbutz. Nach ihrer Scheidung im Jahr 1980 hebräisierte sie ihren Geburtsnamen sie zu „Padan“ und trat fortan auch als Erika Padan Freeman in Erscheinung. Im Rahmen ihrer Tätigkeit beriet sie viele Politiker*innen darunter die ehemalige israelische Ministerpräsidentin Golda Meir und diverse Hollywoodstars wie Marilyn Monroe, Marlon Brando, Woody Allen und andere. Freeman setzt sich seit 2007 im Rahmen des Projekts „A Letter To The Stars“ als Zeitzeugin gegen das Vergessen ein. 2017 erhielt sie das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. 2022 nahm Freeman wieder die österreichische Staatsbürgerschaft an und ist heute US-amerikanisch-österreichische Doppelstaatsbürgerin.