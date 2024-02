Erlebnisbuch: So wird man in Wien selbst zum Touri!

Mit dem „1000things Erlebnisbuch“ werden auch Locals zu Wien-„Tourist:innen“ und lernen neue und verborgene Ecken der Stadt kennen.

Plant man einen City­trip, macht man sich schon Tage, manchmal sogar Wochen davor schlau, was man vor Ort unbedingt ­gesehen oder gemacht haben muss – und ist für jeden „Geheimtipp“ dankbar. Warum also nicht auch mal die eigene Heimatstadt neu entdecken? In Wien gibt es Tausende mögliche Freizeitaktivitäten, besuchenswerte Lokale oder versteckte Plätze, von denen wahrscheinlich selbst eingefleischte Wiener:innen noch nie gehört haben und die es sich zu erkunden lohnt.

Hotspots aufgespürt

Aber wer kennt diese tausend Dinge? Die City-Spürnasen der Onlineplattform 1000things.at sind, wie schon der Name vermuten lässt, dafür eine verlässliche Quelle – für 2024 haben sie die besten Hotspots der Stadt in einem Erlebnisbuch zusammengefasst. Ein Reiseführer für Einheimische, der zugleich Wien-Guide, Journal und Gutschein­buch ist. In ihrer ersten Printausgabe teilen die Wien-Insider:innen ihre Lieblingslokale und liebsten To-dos mit den Leser:innen – und wandeln dabei gerne auch abseits der gängigen (Touri-)Wege. Als besonderes Plus laden 36 Gutscheine dazu ein, Wiens Kulinarik, Hotellerie, Kunst und Kultur vergünstigt zu testen.

Um € 49,– erhältlich auf 1000things.at