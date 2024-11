Erlebnishof: Simmeringer Institution ist in Gefahr

Durch das geplante Wohnbauprojekt Weichseltalweg scheint das Bestehen einer wichtigen und alteingesessenen Einrichtung in Simmering gefährdet zu sein: dem Erlebnisbauernhof. Eine Petition von besorgten Anrainern wurde eingebracht.

Der Erlebnisbauernhof Simmering in der Nähe des Zentralfriedhofs bietet seit nunmehr 25 Jahren therapeutisches Reiten für traumatisierte und von Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche an. Und er bringt vielen Wiener Familien ein Stück Natur und den heilenden Umgang mit Tieren näher. Diese wichtige Institution scheint nun in Gefahr zu sein: Denn der nicht gewinnorientiert betriebene Hof könnte nun dem geplanten Wohnbauprojekt Weichseltalweg weichen müssen. Der Grund, auf dem der Hof steht, wurde von der Stadt Wien gepachtet.

Petition eingebracht

Besorgte Anrainer haben eine Petition zum Erhalt des Hofes ins Leben gerufen, die mittlerweile auch im Petitionsausschuss der Stadt Wien Eingang gefunden hat. Man ist nicht prinzipiell gegen das Wohnbauprojekt, doch der Erlebnishof könnte dabei auch integriert werden. Es wäre schade, wenn eine so sinnvolle und wichtige Institution verloren ginge. Wer die Petition unterstützen möchte: www.petitionen.wien.gv.at

Erlebnishof Simmering auf Facebook