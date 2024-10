Pompeji hautnah: Fantasie-Ausstellung hat eröffnet!

Gestern fand in der MARX Halle die exklusive Eröffnung der Ausstellung “DIE LETZTEN TAGE VON POMPEJI” statt. Geladene Gäste, darunter zahlreiche prominente Besucher und Pressevertreter, hatten die Gelegenheit, das beeindruckende multisensorische Erlebnis bereits vor der offiziellen Eröffnung zu erleben.

Unter den prominenten Gästen befanden sich Persönlichkeiten wie Albert Fortell, Arabella Kiesbauer, Susanna Hirschler, KS Herbert Lippert, und viele weitere bekannte Namen. Ab dem 2. Oktober ist die Ausstellung nun auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich, und Besucherhaben die Möglichkeit, tief in die Welt des antiken Pompeji einzutauchen.

Von Madrid nach Wien – eine Erfolgsgeschichte

Die Ausstellung “DIE LETZTEN TAGE VON POMPEJI” wurde ursprünglich in Madrid von Madrid Artes Digitales (MAD) entwickelt und feierte dort über zehn Monate hinweg mit über 350.000 Besuchergroße Erfolge. Wien ist die erste Stadt im deutschsprachigen Raum, die diese einzigartige Ausstellung zeigt. MAD ist eines der führenden Zentren für immersive Ausstellungen und bekannt für die Verschmelzung von Kunst und Technologie. In der MARX Halle werden die letzten Momente Pompejis mithilfe modernster Technik zum Leben erweckt – Virtual-Reality-Elemente und beeindruckende Projektionen lassen die Besuchertief in das antike römische Reich eintauchen.

Einblick in das antike Pompeji

Beim Betreten der Ausstellung erwartet die Besucher eine Einführung in die Welt Pompejis und das römische Reich. Historische Hintergründe, faszinierende Exponate und Artefakte führen die Gäste in die Epoche ein. Das Herzstück der Ausstellung ist eine immersive Show, die den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus nachstellt. Die Besucher erleben hautnah, wie die antike Stadt und ihre Bewohnerin den letzten Momenten vor der Katastrophe lebten. Virtuelle Spaziergänge durch die Straßen, Plätze und Tempel Pompejis lassen die Besucherdie Atmosphäre der antiken Stadt intensiv miterleben.

Ein einzigartiges Erlebnis im Metaversum

Eine besondere Attraktion der Ausstellung ist das Metaversum. Hier können die Besucher als virtuelle Avatare durch die berühmte Villa der Mysterien wandern und sich frei in einer digitalen Welt bewegen. Ebenso wird die Freizeitgestaltung der Pompejianer lebendig: Mit Hilfe von Virtual Reality fahren die Gäste mit einem Streitwagen durch ein dicht besetztes Amphitheater und werden Zeuge eines spannenden Gladiatorenkampfes, der das Publikum in seinen Bann zieht.