Errichtung einer Abbiegespur am Landstraßer Gürtel

Achtung Baustelle! Im Zuge des Baus des Quartiers „Village im Dritten“ (Landstraßer Gürtel ggü. Auffahrt Tangente) starten am Dienstag, dem 9. Juli 2024, Bauarbeiten. Die am Village angrenzende Privatstraße wird an den Landstraßer Gürtel 49-51 angebunden. Außerdem wird eine Linksabiegestreifen vom Landstraßer Gürtel in die neue Privatstraße im 3. Bezirk errichtet.

Die Arbeiten finden unter Freihaltung von mindestens drei Fahrstreifen am Landstraßer Gürtel in Fahrtrichtung stadteinwärts statt. Stadtauswärts stehen in den Zeiträumen von 9. Juli bis 21. Juli sowie von 19. August bis 30. August am Landstraßer Gürtel mindestens zwei Fahrstreifen für den Verkehr zur Verfügung.

Örtlichkeit der Baustelle: 3., Landstraßer Gürtel 49-51

Baubeginn: 9. Juli 2024

Geplantes Bauende: 30. August 2024

Weitere Informationen:

wien.gv.at/verkehr/strassen

wien.gv.at/verkehr/baustellen

Infoline Straße und Verkehr: 01/955 59