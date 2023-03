Ersatz-Lokal für das Café Amiel gesucht

Ein gemütliches Lokal im Herzen von Hernals, so stand es auf der Homepage des einst beliebten Lokals am Elterleinplatz 5. Seit 23. Dezember ist das Lokal für immer geschlossen und die freundlichen Gespräche mit dem Personal bei Kaffee und dem Butterkipferl sind Geschichte. Berühmt war das Amiel auch für sein reichhal­tiges Frühstücksangebot für einen guten Start in den Tag.

Platzbedarf der Schule

Die im Haus untergebrachte Volksschule hatte Platzbedarf angemeldet und der Cafeteria den Todesstoß verpasst. Und das trotz einer Petition für den Weiterbestand des wichtigen Ortes der Begegnung im Zentrum des ­Bezirks. In der Petition mit weit mehr als 500 Unterschriften wurden die Entscheidungsträger sogar aufgefordert, die Kündigung noch einmal zu überdenken.

Keine Lösung gefunden

Nach drei Jahren Streit mit der Stadt sowie dem Einsatz von ­teuren Gutachten wurde es dem Betreiber jedoch zu viel und er gab den Kampf um sein Lokal auf. Jetzt sucht er einen Ersatzstandort im Zentrum von Hernals. Bestärkt wird der Betreiber durch fast tägliche Anrufe seiner Stammgäste. Mit der neuen Stadt Wien-Förderung für das Grätzel-Hernals könnte geholfen werden. Dazu müssten freilich die Bezirkspolitiker einen Beitrag leisten.