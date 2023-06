Erste Achterbahn eröffnet am 1. 7. im Eis-Greissler Erlebnispark

Der 32.000m² große Eis-Greissler Erlebnispark in Krumbach ist um eine spektakuläre Attraktion reicher: Die Bucklbahn! Mit 100 Metern Länge und einem nostalgischen Bahnhof samt historischem Glockenturm ist sie die „coolste“ und erste Achterbahn Niederösterreichs.

Mit 120.000 Gästen im Jahr ist der 32 Hektar große Eis-Greissler Erlebnispark in Krumbach der Besuchermagnet für Familien und Eisgourmets in der Buckligen Welt. Das Besondere: Es ist die erste Erlebniswelt, welche die Herstellung von Eiscreme mit dem Angebot eines Freizeitparks verbindet. Neben dem 8 Meter hohen Milchshaker, einem Rutschenturm, der Eis-Zeitreise mit einem multidimensionalen Erlebniskino, einer Eis-Wasserwelt und vielem mehr wartet ab dem 1. Juli ein neues Highlight auf große und kleine Gäste: Die Bucklbahn!

Bucklbahn vs. Bucklbiest

Bei der Bucklbahn handelt es sich um einen elektrischen „Bob Coaster“, der seine Passagiere auf eine rasante Achterbahn mitnimmt. In den neukonzipierten Zügen finden nicht nur die Kleinen, sondern die ganze Familie problemlos Platz. Die Mitfahrer sitzen nicht wie üblich nebeneinander, sondern können hintereinander richtiges Rennbob-Feeling genießen, wobei die Kleinsten sicher im Schoß der Eltern aufgehoben sind. So können Eltern ihre Kinder bei ihrer ersten großen Achterbahnfahrt begleiten und diesen einzigartigen Moment gemeinsam erleben. Die Bucklbahn ist 5,5 Meter hoch und 100 Meter lang. Während der Fahrt erreicht der Zug eine maximale Geschwindigkeit von 36 km/h. Ihr Weg ist gespickt mit steilen Kurven und führt über einen nostalgischen Bahnhof mit einem historischen Glockenturm – dem neuen Wahrzeichen des Eis-Greisslers – wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Wem die Bucklbahn mit ihren 36 km/h zu gemütlich ist, der kann das !Bucklbiest“ herausfordern. Dabei fährt man die gesamte Eisenbahnstrecke rückwärts – nichts für schwache Nerven! „Die Bucklbahn ist ein lang gehegter Traum von uns und wir sind unglaublich stolz darauf, ihn nun Wirklichkeit werden zu lassen. Sie ist eine tolle Ergänzung zu unseren anderen Attraktionen, die alle etwas mit Eis oder Milch zu tun haben“, sagt Andrea Blochberger, die gemeinsam mit ihrem Mann Georg die Eis-Greissler Manufaktur und den Erlebnispark betreibt. „Die Bucklbahn ist nicht nur ein Riesenspaß für Kinder ab 3 Jahren (und 90 cm Körpergröße), sondern auch eine Hommage an unsere Region, die Bucklige Welt“, so Georg Blochberger.

Ein Hügel voll Action, Spaß und Spannung

Die Bucklbahn ist aber nur eine von vielen Attraktionen, welche die Besucher im Eis-Greissler Erlebnispark erwarten. Alles dreht sich um das Thema Eis und Landwirtschaft, denn nur hier kommt die Milch für das Eis direkt von den Kühen aus dem Stall nebenan.

Wer den Nervenkitzel sucht, der versucht sich am Milchshaker, einem mehr als 8 Meter hohen Freifallturm. Kontrolliert wird der Milchshaker von der Kuh Rubi, die sich immer über Besuch freut. Wer es etwas ruhiger mag, hilft beim Schubkannenrennen mit, die frische Milch in Schubkarren sicher zum Milchshaker zu transportieren. Dabei lässt sich mit den anderen Besuchern ein spannendes Wettrennen veranstalten.

An heißen Sommertagen ist die Eis-Wasserwelt der kühlste Ort im Erlebnispark. Hier kann man sich in Bächen mit Düsen und auf Rutschen abkühlen und die Geschicklichkeitsparcours und die Floßfahrt meistern. Wechselkleidung sollte man aber nicht vergessen, denn dabei wird man garantiert nass. Einen tollen Ausblick über die Hügel der Buckligen Welt hat man von den drei großen Hüpfpolstern. Das ist die lustigste Art, das Panorama zu genießen. Noch rasanter geht es auf dem Rutschenturm zu, von dem man auf Jutesäcken 35 Meter in die Tiefe sausen kann.

Auf die Kühe fertig los …

Ein Spiel für besonders geschickte Eisfreunde ist die Kugelbahn. Hier muss man seine hölzerne Eiskugel sicher durch die Bahn bringen, ohne dass sie herunterfällt. Oder man liefert sich mit seinen Freunden ein Kugelwettrennen. Schnelligkeit ist auch beim Spiel „Auf die Kühe, fertig, los!“ gefragt, wobei Kühe mit Bällen über die Ziellinie gebracht werden müssen. Je besser man zielt, umso schneller kommt die eigene Kuh voran. Und natürlich darf das köstliche Eis aus eigener Milch und regionalen Zutaten nicht fehlen. Ein Highlight ist der kleine, grüne Wackeltraktor. Wer es lieber schneller mag, kann sich auf der Gokartbahn spannende Rennen liefern. Hier muss man allerdings selbst in die Pedale treten. Und wer ganz hoch hinauswill, kann auf dem Riesentrampolin springen und Saltos schlagen.

Alle Infos

Was: Eröffnung der Bucklbahn im Eis-Greissler Erlebnispark

Wann: 1. Juli um 13:00 Uhr

Wo: Königsegg 25, 2851 Krumbach

Tickets ab 16,90 Euro auf www.eis-greissler.at