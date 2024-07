Erstes Demenz-Restaurant der Stadt hat eröffnet

Das Pop-up-Restaurant “Zum Augenblick” der Häuser zum Leben für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen feierte im Haus Döbling seine offizielle Eröffnung.

Anzeige

Die Initiative der Wiener Häuser zum Leben, ein Pop-up-Restaurant für Bewohner mit demenziellen Erkrankungen und deren Partner und Angehörige ins Leben zu rufen, ist ein voller Erfolg. Bereits das Opening des ersten Wiener demenzfreundlichen Restaurants „Zum Augenblick“ im Haus Döbling in der Grinzinger Allee 26 übertraf alle Erwartungen. Egal ob ein romantisches Dinner mit der/dem geliebten Partner oder ein Familienessen mit Eltern, Oma und Opa: Die Gäste können hier einen wunderschönen, entspannten Abend mit einem gehobenen Speisenangebot zu moderaten Preisen verbringen.

„Unser Restaurant “Zum Augenblick” unterscheidet sich deutlich von herkömmlichen Restaurants, weil es ganz konkret auf diese Zielgruppe abgestimmt ist. Neben speziell geschultem Servicepersonal steht auch Pflegepersonal für etwaige Unterstützung und Betreuung zur Verfügung. Die Speisen sind auf unsere Bewohner abgestimmt und können, etwa bei Kau- und Schluckbeschwerden, auch als gemixte Kost geordert werden“, erläutert Robert Guschelbauer, Bereichsleiter Gastronomisches Management der Häuser zum Leben.

Bemerkenswert ist, dass hier Experten aus unterschiedlichen Bereichen der Häuser zum Leben, wie etwa aus der Pflege und Betreuung, der Diätologie und aus der Küche an diesem Projekt zusammenarbeiteten. Am Erfolg des Restaurants „Zum Augenblick“ sind auch die Forschungsküche der Häuser zum Leben mit ihrer Expertise und Lehrlinge des gastronomischen Bereichs mit ihrem Arbeitseinsatz maßgeblich beteiligt.

Vielfältiges Angebot zu moderaten Preisen

Im Restaurant „Zum Augenblick“ kann man aus exklusiven À-la-carte-Gerichten, die mit regionalen Zutaten frisch vor Ort vom vielfach ausgezeichneten Küchenteam der Häuser zum Leben zubereitet wurden, wählen. Das Angebot reicht von vegetarischen Gerichten zu Fleisch- und Fischspezialitäten (Vorspeisen zirka 8 Euro, Hauptspeisen bis zirka 14 Euro). Suppentiger können wählen zwischen einer Bouillon und einer vegetarischen Variante (jeweils um zirka 4 Euro). Als Desserts stehen Kuchen, süße Knödel, Terrinen und Parfaits (um je zirka 6 Euro) zur Auswahl.

Hier geht es zum Video

So erwartet einen ein Restaurantbesuch in angenehmer Atmosphäre mit saisonalen und regionalen À-la-carte-Speisen, musikalischer Begleitung und bei Bedarf Unterstützung einer Betreuungsperson. Man genießt einen entspannten Abend mit Restaurant-Feeling – wie früher. Tamara Nemeth, Team-Leiterin des Hauses Döbling und Teil des Projekt-Teams sagt: „Die Abende sind nicht nur für die Bewohner und für ihre Familien und Freunde etwas ganz Besonderes, sondern auch für die Mitarbeiter der Häuser zum Leben. So hautnah miterleben zu dürfen, wie viel Freude unsere Arbeit allen Gästen bringt, ist auch für uns Kollegen eine wunderschöne Bestätigung.“

In Zukunft soll die Idee in ganz Wien umgesetzt werden und dann wird es auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Im Moment kommen nur die Bewohner und Angehörigen in den köstlichen Genuss.