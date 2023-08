Erstmals Recyclingbeton für Wiener Amtsgebäude

Mit dem Neubau einer Unterkunft für 250 Mitarbeiter wird die MA48 ihrer Vorreiterrolle bei Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft gerecht. In der Jedletzbergerstraße 1 in Simmering konnte jetzt Gleichenfeier für das Ressourcen schonende Gebäude für Leute der Müll- und Altstoffsammlung und Fuhrpark gefeiert.

„Erstmals kommt in einem öffentlichen Gebäude der Stadt Wien Recyclingbeton zum Einsatz. Eine Grünfassade, Photovoltaik, ökologische Warmwasserversorgung und E-Ladestationen sind die weiteren Highlights dieses ökologisch durchdachten Baus“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Der Bau der neuen Unterkunft – sie ersetzt zwei in die Jahre gekommene Containerunterkünfte – soll Mitte kommenden Jahres fertig gestellt sein.

Schonung natürlicher Ressourcen

Beim Abbruch von Gebäuden fallen Jahr für Jahr große Mengen an Bauschutt und Betonabbruch an, die teilweise recycelt, aber zu einem großen Teil deponiert werden und damit verloren gehen. Durch eine entsprechende Aufbereitung dieser Abfälle entsteht eine sogenannte recycelte Gesteinskörnung für die Herstellung von Recyclingbeton, der wiederum in neuen Gebäuden eingesetzt und somit wiederverwertet werden kann. wien.gv.at/umwelt/ma48