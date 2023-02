Prominente Eis-Verkostung in der Innenstadt

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt denkt man in erster Linie nicht gerade an Eis. Eskimo hat es sich dennoch nicht nehmen lassen, seine neuen Sorten zu präsentieren und damit die Eissaison 2023 einzuläuten. Über 150 Gäste, darunter Prominente, Influencer und Medienvertreter, fanden sich im Saal der Labstelle im ersten Bezirk ein, um sich an den neuen Eisneuheiten zu erfreuen.

Neuheiten und Klassiker

Besonders beliebt waren die neuen Magnum Sorten Double Starchaser und Double Sunlover, die mit ihrem intensiven Geschmack und der doppelten Schicht aus Schokolade und Eis für Begeisterung sorgten. Auch das neue Cremissimo Strawberry Cheesecake, das mit einem cremigen und fruchtigen Geschmack überzeugte, war ein großer Erfolg.

Die Gäste waren außerdem begeistert von den neuen Eskimo Eis Twister Monstaahh und Cornetto Soft Caramel & Hazelnut. Der Twister Monstaahh beeindruckte mit seiner außergewöhnlichen Farbe und dem fruchtig-sauren Geschmack, während das Cornetto Soft Caramel & Hazelnut mit seinem cremigen Eis und der knusprigen Waffel für puren Genuss sorgte.

Mitmach-Stationen und Goodie-Bag

Neben der Eisverkostung gab es für Groß und Klein tolle Mitmach-Stationen wie „Ohrringe-Basteln“, ein Glücksrad und eine Foto-Station. Am Ende des Abends bekam jeder Gast eine große Kühltasche mit allen Eskimo-Neuheiten der diesjährigen Eissaison.

Moderatorin und Cremissimo-Testimonial Kati Bellowitsch über Eisgenuss in der Fastenzeit: „Eis geht immer, auch in der Fastenzeit, da verzichte ich lieber auf andere Dinge. So ein kleines Eis zwischendurch oder mal eine Schüssel mit dem neuen Cremissimo Strawberry Cheesecake, warum nicht!?“