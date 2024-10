Europa-Comeback: Rapid bittet Außenseiter zum Tanz

Das erste Heimspiel der Europacup-Gruppenphase seit Jahren steigt heute in Hütteldorf. Der FC Noah aus Armenien ist ab 18:45 Uhr zu Gast bei Rapid im Weststadion.

Nach dem Auftaktsieg der Grün-Weißen (2:1 gegen Istanbul Basaksehir) ist heute Abend alles angerichtet. Der FC Noah gilt als krasser Außenseiter, wenn auch Rapid-Trainer Robert Klauß davor warnt, die Armenier zu unterschätzen. Schließlich haben sie AEK Athen besiegt und damit überrascht. Jedenfalls wird das Stadion in Hütteldorf heute vor Begeisterung brennen …

Volle Hütte für Rapid

Denn die Fans wollen wieder Rapid sehen, heute um die 20.000. Die bisherigen Saisonleistungen mit dem zweiten Tabellenplatz, der Qualifikation für die internationale Gruppenphase (Conference League) und einem begeisternden Offensiv-Fußball wecken Hoffnungen. Viele trauen sich langsam wieder an große Erfolge zu glauben. Auch Rapid-Ikonen wie Michael Konsel trauen der Mannschaft den großen Wurf zu.

FC Noah Erewan

Heute gilt einmal die Konzentration dem FC Noah Erewan, den es erst seit 2017 gibt. Die Grün-Weißen um Burgstaller, Seidl, Sangare & Co brennen auf den zweiten Sieg und einen vorderen Platz in der Gesamttabelle. Der weitere Heim-Fahrplan in der Conference League ist dann: 7.11. gegen Petroclub (18:45 Uhr), 28.11. gegen Shamrock (21 Uhr).