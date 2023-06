Europas beste Tramfahrer kommen aus Wien!

Riesenerfolg für Wien bei der diesjährigen Tram-Europameisterschaft in Rumänien. Zwei Mitarbeiter der Wiener Linien traten gegen 25 Teams aus 19 Ländern an und sicherten sich mit 120 Punkten Vorsprung den Sieg. Platz zwei belegte Göteborg, Prag schaffte es auf Platz drei.

Die Wiener Linien konnten 2015 bereits die Silbermedaille holen, 2019 schafften sie es ebenfalls unter die Top Ten. Am 3. Juni reichte es dann zum Sieg. Alexandra Reinagl, Vorsitzende der Geschäftsführung der Wiener Linien, freut sich über diesen Erfolg: „Ich bin sehr stolz auf die Kollegen. Sie spiegeln den hohen Standard wider, den unsere Ausbildung so besonders macht. Straßenbahnfahren ist ein verantwortungsvoller Job. Das beweisen die Kollegen nicht nur bei der Tram-EM, sondern jeden Tag in ganz Wien!“ Neben den klassischen Disziplinen wie Zielbremsen, mussten die Teilnehmer ihr Können auch im Tram-Bowling und Tram-Billiard unter Beweis stellen.

Neue Fahrer und Lenker gesucht!

Um auch bei kommenden Meisterschaften punkten zu können, suchen die Wiener Linien am 15. Juni neue Fahrer und Lenker – und zwar beim großen Recruiting-Event am Karlsplatz. Eine Bewerbung dafür ist noch bis 8. Juni unter wienerlinien.at/recruiting-event möglich.