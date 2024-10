Event-Tipp: Sternwanderung zur Anninger Wegenetz-Eröffnung

Am 20. Oktober 2024 laden die acht umliegenden Anninger-Gemeinden zum gemeinsamen Auftakt des neu gestalteten Wanderwegenetzes.

Gerade erst beim ORF Format „9 Plätze-9 Schätze“ als Niederösterreich Kandidat nominiert, zeigt der Anninger diesen Herbst wieder was er zu bieten hat. Beeindruckende Naturlandschaften von (Föhren-)Wäldern bis hin zu den Weingärten am Fuße des Anningers, Rad- und Mountainbike-Wege sowie zahlreiche Wanderrouten machen den 675 Meter hohen Berg zu einem der beliebtesten Ausflugsziele.

„Der Anninger zählt seit Jahrhunderten zu den beliebtesten Ausflugsgebieten im Wienerwald. Mit der Neugestaltung des Wegenetzes und der Digitalisierung des Kartenmaterials machen wir den Berg zum zeitgemäßen Erlebnis für alle Ansprüche“, erklärt Michael Wollinger, GF vom Wienerwald Tourismus, begeistert.

Wegenetz wird eröffnet

Zur offiziellen Eröffnung des neu gestalteten Wegenetzes startet von den angrenzenden Gemeinden die gemeinsame Sternwanderung: In Baden, Pfaffstätten, Traiskirchen, Gumpoldskirchen, Guntramsdorf, Mödling, Hinterbrühl und Gaaden wird man sich am Morgen gemeinsam in Bewegung setzen und rechtzeitig beim Anninger Schutzhaus eintreffen, wo um 11 Uhr der Festakt (inkl. Bieranstich) beginnt.

„Durch dieses Projekt konnte eine Attraktivierung des Freizeitangebotes für die Bevölkerung der Region erzielt werden. Wir freuen uns daher auf ein großartiges Fest mit zahlreichen Gästen aus der Region und Umgebung!“, ergänzen die Vertreter und BürgermeisterI der Anrainergemeinden. “Seien Sie dabei und erwandern Sie den Anninger mit uns!”

Alle Informationen, Treffpunkte und Programmdetails unter www.wienerwald.info/anninger