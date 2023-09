Ex-Money Maker bringt Bewegung ins Fernsehen

ORF-Neuanfang für Alexander Rüdiger. Am 14. September startet ORF III im Hauptabendprogramm um 20.15 Uhr nach der Sommersaison mit der beliebten „Land der Berge“ Sendereihe „Vom Gletscher zum Weinberg“ mit Alexander J. Rüdiger als Präsentator und Weitwanderer

Gerade noch bei den Dreharbeiten für eine weitere „Land der Berge“ Sendung in Südtirol, die nächstes Jahr auf ORF III zu sehen sein wird, unterwegs, wandert sich der Liesinger Alexander Rüdiger, der einstige „TV-Glücksbringer der Nation und Money Maker“ in die heimische TV-Landschaft zurück.

Nachdem Alexander Rüdiger seit 2005 bereits 7.000 Kilometer auf nahezu allen bekannten Jakobswegen begangen hat, packte er, seinem Credo „Alles kann warten, nur das Leben nicht“ entsprechend, auch durch den Facettenreichtum der Steiermark erneut das Pilgerfieber. Die Fernsehzuseher können mit Alexander Rüdiger bei dieser ORF III „Land der Berge“ Neuproduktion entlang der Nordroute vom Dachsteingletscher bis in die Weinberge der Südoststeiermark in das Erlebnis Weitwandern eintauchen.

Wirklich sehenswert

Rüdiger selbst war mit dem Produzenten der Sendung, dem Alpinisten und Bergfilmer Markus Raich, bereits am Gipfel des Kilimanjaro und am Mont Blanc. In dieser Premierensendung steht das immer beliebter werdende Weitwandern im Fokus. Es ist die Faszination des Gehens über mehrere Etappen und unterschiedlichstes Terrain und soll durch Rüdigers Präsentation den goldenen Wanderherbst einleiten.

Alexander Rüdiger erkundet und besucht während seiner Weitwanderung die verschiedensten Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten wie zum Beispiel das Friedenskircherl in Gröbming, die Notgasse im Kemetgebirge, die Heinrich Harrer Stube auf der Tauplitzalm, die Hochmölbling- und Hesshütte, das Wintersportmuseum in Mürzzuschlag, die Rosegger-Bergheimat, die Thermenregion und die Weinberge rund um Klöch in der Südoststeiermark.

Trailer: https://youtu.be/bYSdtktj_Mc?feature=shared