Fadi Merza boxt weiter: “Es macht so viel Spaß”

Fadi ist und bleibt ein Phänomen: Auch seinen zweiten Profi-Boxkampf gewann er deutlich nach Punkten. Und das nach schlappen 46 Jahren, sechs Thaibox-WM-Titeln und dem großen Comeback. Es geht weiter.

Es war ein Hin und Her, bis Fadi Merza nach dem zweiten Sieg bei der Bounce Fight Night zum Wiener Bezirksblatt meinte: “Ich musste ja während des Kampfes so lachen. Denn plötzlich ist es mir durch den Kopf geschossen: Mir macht das Boxen so viel Spaß! Das kann ja nicht das Ende sein, ich möchte nicht aufhören, hab noch so viel Feuer in mir. Also werde ich im März noch einmal kämpfen!”

Ein letztes Mal noch

Wobei sich diese Entscheidung leichter anhört als sie war. Denn ursprünglich war für die vergangene Fight-Night ein Promi-Kampf zwischen Marcos Nader und Fadi Merza geplant. Doch der Tod seines Bruders und Bounce-Gründers Daniel sowie familiärer Zuwachs hat Marcos absagen lassen. Und auch Fadi hatte neben Daniel, den er gut kannte, den Tod eines ganz engen Verwandten zu beklagen. Insofern hatte er vor dem samstägigen Kampf gegen den Ungarn Pal Olah wirklich vor, die Handschuhe an den Nagel zu hängen.

Familäre Diskussionen

Fadi gesteht auch zu, dass seine Frau gegen ein neuerliches Antreten ist. Trotzdem möchte der einstige Dancing Star, dass ihn sein Sohn Michel (“Mein Ein und Alles!”) noch einmal live im Ring sieht. Bei der nächsten Bounce Fight Night im Frühjahr könnte es endlich klappen. Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Bilder: FRB-Media, Steiner