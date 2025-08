Salon Servus: Senioren treffen neue Freunde im Grätzl

Mit Kartenspielen, Kaffee und Gesprächen vernetzt der Salon Servus Wiens ältere Generation mühelos mit neuen Freunden aus dem Grätzl. Von August bis Dezember stehen zahlreiche Termine in den Bezirken zur Verfügung. Einfach vorbeikommen!

Im „Salon Servus“ kommen Wiener 60+ entspannt bei Kartenspiel, Kreativem oder Handwerk mit Tee und Jause ins Gespräch. Alle 14 Tage können Senioren in sechs GB*-Stadtteilbüros in ganz Wien kostenfrei und ohne Anmeldung bereichernde Gemeinschaft und Austausch erleben. Eine Einladung an alle, die Lust auf Gesellschaft, Gespräche und ein Grätzl-Wochenende mitten unter Nachbarn haben.

Grätzl-Nachbarschaft: Gemeinsames erleben

Mit dem „Salon Servus“ schafft die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) einen barrierefreien Ort, an dem ältere Menschen ab 60 unkompliziert ins Gespräch kommen können. Die Stadtteilbüros in Favoriten, Ottakring, Meidling, Simmering, Floridsdorf und Döbling verwandeln sich zweiwöchentlich in Treffpunkte für Spielrunden, Jausen oder angeregte Plauderstunden. Das Angebot ist gratis, offen für alle und stärkt nachweislich den Zusammenhalt vor Ort.

Gemeinschaft schenken: Austausch und Aktivität

Im Salon Servus spielt das Miteinander die Hauptrolle, bei Brettspiel, Handarbeit oder Kreativität. Bei Kaffee und Tee werden Erinnerungen geteilt, Bastelideen gezeigt oder Klassiker wie Rommé und Schnapsen ausgepackt. Ein offenes Erzähl-Café ergänzt das Programm und lädt zum Zuhören und Erzählen ein. Solche Kontakte tun einfach gut. Gerade im Alter spenden sie Halt, Lebensfreude und Gesichter in der Nähe, auf die man sich freut. Kathrin Gaál: „Gerade für ältere Wienerinnen ermöglicht das Salon Servus neue soziale Verbindungen im Grätzl.“

Salon Servus: Wochenplan und Termine

Max‑Winter‑Platz 23, 1020 Wien: Dienstags 16–17.30 Uhr

Termine: 5. 8. | 19. 8. | 2. 9. | 16. 9. | 30. 9. | 14. 10. | 28. 10. | 11. 11. | 25. 11. | 9. 12. 2025

Quellenstraße 149, 1100 Wien: Dienstags 10–12 Uhr

Termine: 5. 8. | 19. 8. | 2. 9. | 16. 9. | 30. 9. | 14. 10. | 28. 10. | 11. 11. | 25. 11. | 9. 12. 2025

Sechshauser Straße 23, 1150 Wien: Donnerstags 15–17 Uhr

Termine: 7. 8. | 21. 8. | 4. 9. | 18. 9. | 2. 10. | 16. 10. | 30. 10. | 13. 11. | 27. 11. | 11. 12. 2025

Haberlgasse 76, 1160 Wien: Montags 16–18 Uhr

Termine: 4. 8. | 18. 8. | 1. 9. | 15. 9. | 29. 9. | 13. 10. | 27. 10. | 10. 11. | 24. 11. | 22. 12. 2025

Floridsdorfer Markt (Brünner Str. 34-38/8/R10, 1210 Wien): Donnerstags 9.30–11 Uhr

Termine: 7. 8. | 21. 8. | 4. 9. | 18. 9. | 2. 10. | 16. 10. | 30. 10. | 13. 11. | 27. 11. | 11. 12. 2025

Bernoullistraße 1, 1220 Wien: Donnerstags 10–12 Uhr

Termine: 7. 8. | 21. 8. | 4. 9. | 18. 9. | 2. 10. | 16. 10. | 30. 10. | 13. 11. | 27. 11. | 11. 12. 2025

Mehr Informationen unter gbstern.at/salonservus