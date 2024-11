Faschingsbeginn: Tanz, Tradition und Genuss auf dem Stephansplatz

Der Faschingsauftakt in Wien wurde heute mit einem farbenfrohen und fröhlichen Event am Stephansplatz gefeiert. Pünktlich um 11:11 Uhr hieß der Verein der Steirer Passanten und Touristen zu einem ganz besonderen Ereignis willkommen: Steirisches Schuhplatteln mitten in der Innenstadt.

Mit zünftiger Steirer-Musik und den beliebten Faschingskrapfen begann die Ballsaison in Wien. Der Platz vor dem „Stock-im-Eisen“ verwandelte sich in eine Tanzfläche, auf der die steirische Tanzlehrerin Claudia Eichler die Teilnehmer mit in die Kunst des Schuhplattelns einführte.

Steirerball 2025: Ein Fest der Überraschungen

Für diejenigen, die beim Faschingsbeginn am Stock-im-Eisen auf den Geschmack gekommen sind, gibt es beim Steirerball 2025 in der Hofburg noch mehr. Neben den steirischen Schuhplattler:innen wird die berühmte Band „Boney M.“ um Mitternacht für eine unvergessliche Stimmung sorgen. Mit ihren Disco-Klassikern wie „Daddy Cool“ und „Rivers of Babylon“ werden sie das Publikum zum Mitsingen und Tanzen animieren. „Das ist wie immer nur ein kleiner Ausschnitt unseres bunten Musikprogramms, das wir unseren Ballgästen am 10. Jänner 2025 bieten werden“, sagte Zakostelsky.

Tickets für den Höhepunkt der Wiener Ballsaison

Der Kartenverkauf für den Ballabend in der Wiener Hofburg läuft bereits auf Hochtouren. Alle Karten für den Steirerball am 10. Jänner 2025 gibt es auf www.steirerball.com. Studierende mit gültigem Studierenden-Ausweis bezahlen bis zum vollendeten 30. Lebensjahr 49 Euro. Auch Tische und Sitzplätze können ab sofort online reserviert werden. Am Ballabend gibt es an der Abendkasse Tickets um 125 Euro.