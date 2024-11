Faszinierende Welt der Steine: Mineralium in der Stadthalle

Die Mineralium Wien lockt am 23. und 24. November in der Stadthalle, Halle E. Rund 100 Aussteller:innen präsentieren dort faszinierende Mineralien, Fossilien und kunstvoll verarbeitete Schmucksteine. Von natürlichen Schätzen bis zu edlen Steinkreationen in allen Farben des Regenbogens – diese Traditionsmesse begeistert jährlich Dutzende.

Im Eingangsbereich erwartet die Besucher:innen eine Sonderschau zum Thema „Magnesite und andere Mineralien“, die das Mineral des Jahres 2024 in den Fokus rückt.

Programm für Groß und Klein

Neben den beeindruckenden Exponaten bietet die Messe auch interaktive Möglichkeiten: Fachkundige bestimmen Mineralien und Edelsteine, während Kinder sich in der Erlebnis- und Mikroskop-Ecke austoben können. Wer sein Glück versuchen möchte, hat bei der Tombola die Chance, einzigartige Mineralien zu gewinnen.

Details zur Veranstaltung: