fatboy Sofa Sumo – Flexibilität trifft Gemütlichkeit

Die gemütliche Jahreszeit ist da und lädt dazu ein, das eigene Zuhause in eine Wohlfühloase zu verwandeln. Was könnte besser geeignet sein, um es sich so richtig gemütlich zu machen, als das Sofa Sumo von fatboy? Dieses innovative Möbelstück bietet nicht nur außergewöhnlichen Komfort, sondern auch maximale Flexibilität in der Gestaltung.

Flexibel anpassbar: Ihr Sofa, Ihr Stil

Das fatboy Sumo Sofa überzeugt durch seine Wandelbarkeit und Vielseitigkeit. Egal, ob Sie es klassisch oder modern mögen, das Sofa passt sich Ihrem individuellen Stil und Ihren Bedürfnissen perfekt an. Mit den verschiedenen Modulen – wie einem Eckelement, einem Element mit Rückenlehne, einem Hocker oder einem Loungechair – können Sie Ihr persönliches Traumsofa kreieren. Sie haben die Möglichkeit, das Sofa ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten oder aus vorkonfigurierten Modellen zu wählen, die sowohl für kleinere als auch für größere Räume geeignet sind. Die Flexibilität geht noch weiter: Das Sofa lässt sich jederzeit erweitern, sodass es immer mit Ihren Anforderungen wachsen kann.

Farben und Stoffe für jeden Geschmack

Das fatboy Sumo Sofa ist in drei hochwertigen Stoffarten und in acht verschiedenen Farben erhältlich. Diese Vielfalt ermöglicht es Ihnen, das Sofa optimal auf Ihren persönlichen Geschmack und die Einrichtung Ihres Wohnzimmers abzustimmen. Ob dezent oder farbenfroh – für jeden Stil ist etwas dabei. Dank der modernen Designs von fatboy, die jung und frisch wirken, bleibt das Sofa immer ein Hingucker in Ihrem Zuhause.

Maximaler Komfort und hochwertige Verarbeitung

Was das fatboy Sumo Sofa besonders auszeichnet, ist der hohe Komfort, den es bietet. Die großzügige Polsterung lädt zu entspannten Stunden ein – sei es beim Lesen, Relaxen oder in geselliger Runde mit Freunden. Doch nicht nur die Gemütlichkeit überzeugt, auch die Qualität spricht für sich: Die erstklassige Verarbeitung garantiert Langlebigkeit und macht das Sofa zu einer lohnenden Investition für viele Jahre.

Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

Ein weiteres Highlight des fatboy Sumo Sofas ist sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz der hohen Qualität und des durchdachten Designs sind die Preise fair und angemessen.

Loungechair: ab € 1.479,

Hocker: ab € 849,-

Element mit Rückenlehne: ab € 1.199,-

Eckelement: ab € 1.399,-

Erhältlich bei byThom in Wien

Das fatboy Sumo Sofa ist bei byThom in der Haidgasse 5 in 1020 Wien erhältlich. Dort können Sie sich das Sofa persönlich ansehen und sich von der Qualität und dem Design überzeugen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.bythom.at.