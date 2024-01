Favoriten: Mit Rad und Park ins große Jubiläumsjahr

Das Bezirksbudget in Favoriten ist beschlossen und die Projekte für heuer sind finanziert. Im 150. Jahr des 10. Bezirks steht bereits einiges auf der aktuellen Agenda.

Gleich zu Beginn gilt es dem 10. Bezirk herzlich zu gratulieren: „Alles Gute zum Geburtstag, Favoriten“. 2024 feiert man den 150. Jahrestag und das wird am 27. 9. mit einem Festakt in der Bezirksvorstehung und Lichtinstallationen am Columbusplatz gefeiert.

Am 25. 2. ist „Welttag der Fremdenführer“ und dieser widmet sich mit spannenden Touren ganz dem 10. Bezirk. Dazu Bezirksvorsteher Marcus Franz: „An diesem Tag wird es Gratis-Führungen durch unseren Bezirk geben. Alle können gratis an den Führungen teilnehmen, und so die Geschichte des Zehnten besser kennen lernen.“ Am selben Tag erscheint auch das Hochglanz-Magazin vom Verein der Wiener Fremdenführer. Natürlich zum Sonderthema Favoriten.

3 Touren warten

Die Führungen finden am 25. Februar von 10 bis 16 Uhr im 30 Minuten-Takt statt und dauern 45 Minuten. Führung 1 geht vom Amtshaus über die Favoritenstraße Richtung Sonnwendviertel. Stationen sind Keplerkirche, Domenighaus, Fußgängerzone Favoritenstraße. Führung 2 führt vom Waldmüllerzentrum u.a. zur Dreifaltigkeitskirche, zur Remise Gudrunstraße, über den Kindergarten Waldmüllerpark zum Zürcherhof. Führung 3 führt durch den Waldmüllerpark (Gräberhain).

Ausgangspunkt 1 ist in der Gudrunstraße 128-130. Ausgangspunkt 2 in der Hasengasse 38. Anmeldung nicht notwendig!

Übrigens: Zum 150. Jubiläum des 10. Bezirks wird auch eine Sonderbriefmarke aufgelegt und Sonderpostämter eröffnet. Doch es steht noch mehr auf der Agenda. Und die ist sehr erfreulich.

Die Radweg-Offensive

Bereits in den vergangenen Jahren wurden etliche neue Parks in Favoriten errichtet. Heuer werden zwei weitere der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Zum einen wird der Tangentenpark noch dieses Jahr eröffnen. „Diese schöne Parkanlage verbindet dann Simmering und Favoriten“, so BV Marcus Franz. Aber auch der Paltrampark wird noch dieses Jahr fertiggestellt.

Gute Nachrichten gibt es für Pedalritter. In der Herndlgasse entsteht ein neuer Radweg und damit der zentrale Lückenschluß im Favoritner Radhighway Süd. „Durch die Radwegoffensive 2023/24 entstehen in Favoriten insgesamt 3.8 Kilometer neue, sichere und bequeme Radwege.“, freut sich Marcus Franz.