Favoriten: Gymnasium wird saniert und erweitert

Die AHS Ettenreichgasse im 10. Bezirk wird von der Bundesimmobiliengesellschaft im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung nachhaltig saniert und um 5.500 Quadratmeter erweitert. Die Schule wird im klimaaktiv Silber Standard für über 40 Millionen Euro adaptiert.

Das bestehende Schulgebäude aus dem Jahr 1961 wird umfassend thermisch optimiert: Alle Fenster werden getauscht und die Fassade hochwertig gedämmt. Geheizt wird das Gebäude mittels Fernwärme. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach sorgt für Strom. Zusätzlich werden alle Außenjalousien getauscht und eine neue mechanische Lüftungsanlage ermöglicht ein angenehmes Raumklima. All diese Maßnahmen optimieren die Energieeffizienz und infolge auch die Betriebskosten. Eine klimaaktiv Silber Zertifizierung wird nach der Fertigstellung angestrebt.

Es entsteht ein Bildungsraum, der allen Anforderungen an zeitgemäßes Lernen und Lehren gerecht wird. (Martin Polaschek)

Voraussichtlich im Sommer 2025 wird die Schule fertiggestellt, danach bietet das Gebäude genügend Platz für rund 1.000 Schüler und 85 Lehrkräfte.

Schulgemeinschaft plante mit

Im Vorfeld wurde ein Partizipationsprozess von der BIG gemeinsam mit der Schulgemeinschaft durchgeführt. Auf diesem Wege wurde ein Raumprogramm, das auf die individuellen, standortbezogenen Bedürfnisse von Lehrkräften und Schülern eingeht, konzipiert. Unter anderem werden Räumlichkeiten für den Nachmittagsunterricht, offene Lernzonen und ein Mehrzwecksaal für sportliche Aktivitäten und für schulische Veranstaltungen errichtet.

„Mit dem Neubau und der Erweiterung des GRG Ettenreichgasse entsteht ein Bildungsraum, der allen Anforderungen an zeitgemäßes Lernen und Lehren gerecht wird. Wir schaffen neuen Raum, um Kindern und Jugendlichen Bildung als wertvollste Ressource der heutigen Zeit zu vermitteln. Dabei bringt die Erweiterung im Bereich des Haupteingangs und die teilweise Aufstockung des Bestandes neue, innovative Perspektiven und Möglichkeiten für die gesamte Schulgemeinschaft. Der Bund nimmt dafür rund 40 Mio. Euro in die Hand. Zudem setzen wir hier meine Initiative „Energie:Bewusst“ für mehr Nachhaltigkeit im Schulbau weiter fort. So wird auf dem Dach des Schulgebäudes eine PV-Anlage mit einer Gesamtleistung von rund 120 kWp (Kilowatt-Peak) gebaut. Ich freue mich heute schon darauf, wenn die umfangreichen Bauarbeiten 2025 abgeschlossen sind und wir das feiern können“, so Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

So schön wird sich die Schule bald präsentieren © SOLID architecture ZT GmbH

„Ein Ziel der BIG ist es, Bestandsgebäude für die Raumanforderungen ihrer Kunden ressourcenschonend zu sanieren und so fit für die Zukunft zu machen. So wird die Gebäudehülle energetisch optimiert, sorgt die mechanische Lüftung für stets gute Luft im Innenraum und liefert die PV-Anlage auf dem Dach Strom für die Schule. In einem Partizipationsprozess gemeinsam mit der Schulgemeinschaft wurde ein Raumprogramm, das auf die individuellen und standortbezogenen Bedürfnisse von der Schulgemeinschaft eingeht, definiert. Neben offenen Lernzonen und Räumlichkeiten für einen Nachmittagsunterricht wird mit dem großen, vielfältig nutzbaren Mehrzwecksaal ein neues Herz der Schule geschaffen. Nach der Fertigstellung im Sommer 2025 bietet das Schulgebäude eine hohe Aufenthaltsqualität und beste Voraussetzungen für ein optimales Lehren und Lernen“, so BIG Geschäftsführer Wolfgang Gleissner.