Die „Reumädchenbühne“ ist jetzt endlich barrierefrei

Die „Mädchenbühne“ am Reumannplatz sollte einen dauerhaften Ort für Feste, Konzerte und Begegnungen schaffen, die selbstverständlich allen Personengruppen offensteht . Leider wurde bei der Planung und Errichtung auf einen barrierefreien Zugang vergessen, was erst bei der Eröffnung im Jahr 2020 erkannt wurde. Ein Antrag von NEOS Favoriten im Dezember 2020 wurde vorerst einstimmig der Bezirksentwicklungskommission zugewiesen und formal abgelehnt. Eine nochmalige Einreichung am 16.4.2021 mit Verweis auf das Behindertengleichstellungsgesetz wurde dann aber einstimmig beschlossen und den zuständigen Stellen für die Planung zugewiesen.

Sommer ohne Barrieren

Gut Ding braucht eben Weile und natürlich auch die bereitgestellten finanziellen Mittel für die Umsetzung. Aber rechtzeitig zum „ReuMädchenfest“ am 1. Juni 2023 war der barrierefreie Zugang fertig! Dazu Christine Hahn, NEOS-Klubvorsitzende Favoriten: „Die Mädchenbühne soll selbstverständlich allen Personengruppen als Veranstaltungs- und Treffpunkt zur Verfügung stehen und daher auch barrierefrei erreichbar sein. Dass genau auf diese Barrierefreiheit bei der Errichtung vergessen wurde, die laut Bundesverfassungsgesetz notwendig ist, da niemand aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden darf, vergessen wurde, fanden wir NEOS nicht hinnehmbar. Aus dem Grund haben wir seit langem auf diesen Missstand hingewiesen. Umso größer ist unsere Freude, dass unser Antrag auf eine Rampe nicht nur angenommen, sondern mittlerweile auch umgesetzt wurde. Nun steht die Mädchenbühne wirklich allen zur Verfügung.“

Da auch während des Sommers viele Kulturveranstaltungen stattfinden, wird der barrierefreie Zugang für alle ein Gewinn sein und zeigen, dass der Bezirksvertretung Favoriten Barrierefreiheit im öffentlichen Raum besonders wichtig ist. Um das zu unterstreichen bittet Christine Hahn „Wenn Sie Plätze im öffentlichen Raum im Bezirk kennen, die nicht barrierefrei sind, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf unter christine.hahn@neos.eu„