Favoriten: Gemeinsame Tour durch das Sonnwendviertel

Wie kann eine wachsende Stadt für mehr Wohnraum sorgen? Wie werden aus alten Bahnhofsareale neue Wohngebiete? Antworten darauf erhält man bei einer Tour durch das Sonnwendviertel in Favoriten. Jetzt anmelden!

Hier geht es zur Anmeldung

Bei dieser Tour durchs Sonnwendviertel am Donnerstag, 23. Mai erfährt man mehr über das Gesamtkonzept des Sonnwendviertels, die geförderten Bauprojekte, die innovativen Wohnformen, die Freiräume und wichtige öffentliche Nutzungen. Anhand des Beispiels Sonnwendviertel schaut man sich konkret an, was es alles braucht um lebendige neue Stadtteile entstehen zu lassen.

Tour: So geht Stadtentwicklung

DO, 23.5.2024, 16 Uhr

Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekanntgegeben

Beschränkte Teilnehmer-Zahl.