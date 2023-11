Favoriten: Gratis-Kochkurs Grätzlzentrum Wienerberg

Gemeinsam zu kochen, das ist gut für Leib UND Seele. Die „wohnpartner“ bieten im Grätzlzentrum am Wienerberg wieder einmal die Möglichkeit, beim Schneiden, Brutzeln und Verkosten miteinander ins Gespräch zu kommen.

wohnpartner lädt regelmässig alle Erwachsenen, Männer und Frauen, im Grätzl dazu ein, gemeinsam zu kochen, zu essen und köstliche Momente miteinander zu teilen. Gemeinsam mit wohnpartner sollen Mieter nach Rezepten Mahlzeiten kochen, die sowohl günstig als auch gesund und ausgewogen sind. Im Anschluss daran wird gemeinsam gegessen.

Eine Möglichkeit dazu gibt es am 30. November um 9 Uhr im Grätzelzentrum am Wienerberg in der Neilreichgasse 113. Die Teilnahme ist kostenlos, zur besseren Organisation wird um eine Anmeldung gebeten. Entweder per Mail an sued@wohnpartner-wien.at oder telefonisch unter +43(0)1 24 503-10093

Hier wird gekocht:

Donnerstag 30. November

10., Neilreichgasse 113/38/R1, Grätzlzentrum Wienerberg

von 9 bis 13 Uhr