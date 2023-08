Favoriten: Helfende Hände werden dringend gesucht

Die Lebensmittelausgabestelle der Caritas in der Gellertgasse 7 im 10. Bezirk erweitert nach dem Umbau ab September die Öffnungszeiten. Dafür werden dringend freiwillige Helfer gesucht.

Die Le+O Lebensmittelausgabestellen der Caritas unterstützen armutsbetroffene Menschen mit günstigen Lebensmitteln, Hygieneprodukten und kostenloser Beratung. Die Nachfrage ist durch anhaltende Krisen wie Krieg, Inflation und Rekordteuerung weiterhin hoch. Über den Sommer wurde die Ausgabestelle im Waldkloster renoviert und umgebaut –ab September soll sie an drei Tagen pro Woche geöffnet sein. Die Caritas ist dringend auf der Suche nach freiwilligen Helfern, die regelmäßig Zeit für Menschen in Not spenden und in der Lebensmittelausgabestelle mithelfen möchten. Die Aufgabenbereiche sind bunt und vielfältig: Sie reichen von der Abholung der Lebensmittel von umliegenden Geschäften mit dem Lastenrad, über die Ausgabe bis hin zur Teamleitung.

Infoabend am 14. September

Damit sich Interessenten ein besseres Bild von der Lebensmittelausgabestelle und den einzelnen Aufgabenbereichen machen können, lädt die Caritas am 14. September um 18 Uhr zu einem Infoabend in die Lebensmittelausgabestelle Waldkloster in der Gellertgasse 7, 1100 ein. Dort können Interessierte mehr über das Engagement der Caritas zu erfahren, sich mit anderen Freiwilligen auszutauschen und Fragen an das Team stellen. Fragen zum Infotag oder zur freiwilligen Mitarbeit können vorab gerne an freiwillig-leo@caritas-wien.at gerichtet werden.

Die Erweiterung der Öffnungszeiten ermöglicht der Caritas, mehr Menschen mit Lebensmittel zu unterstützen. Gerne können sich Personen im 10. Bezirk mit niedrigem Einkommen in der Lebensmittelausgabestelle registrieren. Voraussetzungen und Informationen dazu finden sich unter: https://www.caritas-leo.at/unsere-hilfe/lebensmittel