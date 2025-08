Einsatz für die Veilchen: Austria Wien verpflichtet Taeseok Lee

Der 23-jährige südkoreanische Nationalspieler Taeseok Lee wechselt vom amtierenden Cupsieger Pohang Steelers nach Wien-Favoriten und unterschreibt bei den Veilchen einen Vertrag bis zum Sommer 2029.

Schon im Alter von 14 Jahren lief Lee erstmals für ein südkoreanisches Nationalteam auf. 2019 war er bei der U17-WM in Brasilien dabei und drang mit Südkorea bis ins Viertelfinale vor. Nach zahlreichen Einsätzen im Nachwuchs feierte er am 14. November gegen Kuwait sein Debüt im A-Team. Bis Juli 2025 absolvierte Lee sieben Länderspiele für Südkorea, davon sechs von Beginn an. Nun setzt er sein unbestreitbares Talent für die Austria Wien ein.

“Ich bin sehr glücklich und aufgeregt, Teil eines Klubs mit einer so großen Geschichte zu sein. Ich habe auch gehört, dass die Austria fantastische Fans hat und bin voller Vorfreude sie kennenzulernen. Mein Ziel hier ist es, mich sowohl persönlich als auch sportlich weiterzuentwickeln, aber auch hart mit der Mannschaft daran dazu arbeiten, unsere Ziele zu erreichen. Ich werde mein Bestes geben, um gemeinsam Erfolge feiern zu können. Vielen Dank für die Chance, die ich hier bekomme. Forza Viola”, sagt Taeseok Lee, der seinen vollen Namen auf dem Trikot mit der Nummer 17 tragen wird.