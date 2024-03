Favoriten: Kleine Hände gestalten Großartiges

Was für eine Leistung: Zum 150 Jahr-Jubiläum von Favoriten machten die engagierten Volkschüler der VS Klausenburger Straße jetzt dem 10. Bezirk ein besonderes Geschenk. Sie legten das Bezirkswappen als Mosaik nach. Dieses wird noch heuer einen Platz im 10. Bezirk schmücken.

Die VS Klausenburger Straße ist eine ganz besondere Schule. „Wr sind ein inklusiver Standort und leben Integration und Diversität“, so Direktorin Elisabeth Eichinger. Wie gut dass in der Praxis funktioniert, bewiesen ihre Schüler. Gemeinsam mit den Lehrenden „und der Unterstützung unseres Schulwartes Martin Schmid“ schufen sie mit ihren kleinen Händen ein großes Kunstwerk.

30.000 Steine gelegt

Vor einem Jahr trat BV Marcus Franz mit der Idee an die Schule heran, das Bezirkswappen als Mosaik zu legen – da gab es kein Zögern. 30.000 Steinchen, von denen jedes nur 1 x 1 cm misst, wurden von den Schülern in Handarbeit zusammengefügt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und wird noch heuer für alle Favoritner zu sehen sein. „Damit wurde mir ein lang gehegter Wunsch erfüllt“, so Franz und verrät „es wird heuer am Reumannplatz seinen endgültigen Platz finden.“ F

ür die Direktorin ein Grund zur Freude. „Mir ist es ein Anliegen, dass die Schüler einen Bezug zu dem Bezirk in dem sie leben haben. Wenn sie in Zukunft über den Reumannplatz gehen kann jeder sagen: Ich habe meine Spuren in Favoriten hinterlassen.“