Favoriten: Neuer Standort für teilbetreutes Wohnen

Die Wiener Sozialdienste eröffnen einen neuen Standort für Teilbetreutes Wohnen im 10. Bezirk. Dieser widmet sich hauptsächlich der Versorgung und Betreuung von Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Die neue Niederlassung am Hebbelplatz in Favoriten bietet eine breite Palette an Dienstleistungen und Unterstützungsmöglichkeiten für die Klienten. Gabriele Votava, Präsidentin der Wiener Sozialdienste, betont die Relevanz dieses neuen Standorts zur Sicherung der individuellen Lebensqualität der Klienten.

Die Lebensqualität fördern

Die Geschäftsführerin des Fonds Soziales Wien, Anita Bauer betont: „Selbstständig leben, wohnen und Entscheidungen treffen – genau das wollen wir im FSW unseren Kunden mit Behinderung ermöglichen.“ Dafür arbeitet der Fonds Soziales Wien mit über 80 Partnerorganisationen zusammen. Der neue Standort am Hebbelplatz ist ein wichtiger Schritt der Wiener Sozialdienste, um die Lebensqualität von Menschen mit einer psychischen Erkrankung zu fördern.

Respekt, Wertschätzung und Achtung

Bereichsleiterin Karina Purger betont die ganzheitliche Betreuungsphilosophie der Wiener Sozialdienste. Das bedeutet unter anderem, dass großer Wert darauf gelegt wird, dass die Klienten aktiv in die Begleitungen eingebunden sind und ihre Leben selbstbestimmt gestalten. Martina Plohovits, Leiterin Fachbereich Betreutes Wohnen im Fonds Soziales Wien ergänzt: „Im FSW schauen wir regelmäßig darauf, was die Menschen brauchen, was ihre Bedürfnisse sind und wo wir zu mehr Lebensqualität beitragen können.“