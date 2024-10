Favoriten: Saison-Ende und Halloween im Böhmischen Prater

Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ lädt am Freitag, 25. Oktober, zur „Saison Closing Party“ mit flotter Musik und guter Laune ein. Danach finden im „Tivoli“ im Böhmischen Prater vier Halloween-Feste für Kinder statt.

Bei der Feier am Saison-Schluss am Freitag, 25. Oktober im Böhmischen Prater ((10., Laaer Wald 30 c)), musiziert ab 19 Uhr die vielseitige Party- und Cover-Band „Sumawind“. Das Quartett verspricht dem Publikum ein „Musikalisches Feuerwerk“ mit aktuellen Hits, Evergreens, Schlagern, volkstümlichen Melodien, Balladen, Rock-Songs und Tanz-Rhythmen. Vom „Oktoberfest München“ und der „Wiener Wies‘n“ bis zum „Donauinselfest“ reicht eine lange Liste früherer Auftritte der charmanten und stimmgewaltigen Sängerin „Suzy“ und ihrer Freunde.

Einlass: ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Reservierungen sind nicht erforderlich.

Es wird schaurig schön

Am Samstag, 26. Oktober, und am Sonntag, 27. Oktober, sowie am Mittwoch, 30. Oktober, und am Donnerstag, 31. Oktober, ist der gemütliche Saal „Tivoli“ im Böhmischen Prater jeweils ab 15 Uhr der Schauplatz schaurig-schöner Halloween-Partys. An jedem Tag wird ein Eintrittspreis in der Höhe von 6 Euro pro Person verlangt.

Bei den Veranstaltungen für Kinder und deren Begleitpersonen gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm. Die geheimnisvollen „Fahima“-Hexen tanzen frohgemut mit den Kleinen. Trickreiche Magier („Zirkus Stoffl“, „Zauberer Daniel“) verblüffen den Nachwuchs. Sogar ein Mitglied der gar nicht so schrecklichen „Adams Family“ schaut mitunter vorbei.

Von „Christiane“ kann sich das Publikum schminken lassen. Auch Kürbis-Schnitzereien dürfen nicht fehlen. Verkleidete Festgäste sind besonders willkommen. Kostüm-Prämiierungen plus effektvolle Feuer-Shows erwarten die Besucher.

Details im Internet: www.boehmischer-prater.com.

Informationen über alle Aktivitäten: tivoliwien10@hotmail.com.