Favoriten setzt auf E-Mobilität

Die Wiener Linien machen Fortschritte auf dem Weg zur Klimaneutralität. Im Bezirk Favoriten rollen ab sofort batteriebetriebene Elektrobusse auf den Linien 70A und 17A.

Damit steigt die Zahl der Linien mit emissionsfreien Antrieben auf zehn – ein wichtiger Schritt in Richtung umweltfreundlicher Mobilität.

Neue Infrastruktur für klimafreundlichen Nahverkehr

Für den Betrieb der neuen E-Busse wurde an der Endhaltestelle Oberlaa eine hochmoderne Schnellladestation mit vier 300 kW-Ladegeräten errichtet. Nach jeder Runde laden die Busse hier rund 15 Minuten lang. Über Nacht erfolgt die komplette Aufladung im Kompetenzzentrum für E-Mobilität in Siebenhirten. Dieses Zentrum ist Heimat für 50 große E-Busse und versorgt bereits Linien in Liesing und Simmering.

Politik und Technik: Gemeinsam für Klimaneutralität

„Mit den neuen Linien setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt zur Klimaneutralität“, betont Öffi-Stadtrat Peter Hanke. Bis Ende 2025 sollen rund 20 Prozent der Wiener Busflotte emissionsfrei unterwegs sein, was CO2-Emissionen deutlich reduziert. Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien, ergänzt: „Die Schnellladestation in Oberlaa ist ein Meilenstein, um weiterhin klimafreundlich und in gewohnter Qualität mobil zu sein.“

Favoriten als Vorreiter für Innovationen

Bezirksvorsteher Marcus Franz sieht die neuen E-Busse als Teil eines modernen Bezirks, der auf Nachhaltigkeit setzt. Neben Projekten wie dem Supergrätzl und der Energiegewinnung aus Therme-Abwässern stärken die leisen, emissionsfreien Busse die Lebensqualität im Bezirk.

Ausblick: Weitere E-Buslinien in Planung

Bis Ende 2025 sollen drei weitere Linien auf klimaneutrale Antriebe umgestellt werden. Darunter der 73B in Simmering, der 57A von Rudolfsheim-Fünfhaus zum Ring sowie der 39A in Döbling, der Wiens erste Buslinie mit Wasserstoff-Antrieb sein wird. Gefördert wird das Projekt durch EU-Mittel des EBIN-Programms.

www.wien.gv.at/favoriten

www.wienerlinien.at