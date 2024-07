Favoriten: Spezielle Führung durch den Wasserturm

Auf der Kuppe des Wienerberges in Favoriten steht der Wasserturm. Er ist eines der markantesten Bauwerke im Stil des industriellen Historismus. Jetzt gibt es die besondere Gelegenheit einer Führung durch das Wahrzeichen des 10. Bezirks.

Der Wasserturm wurde 1898/99 errichtet und versorgte die hoch gelegenen Gebiete des 10. und 12. Bezirks mit Trinkwasser. Diese Aufgabe übernahm wenige Jahre später die II. Wiener Hochquellenleitung, die 1910 in Betrieb genommen wurde. Ab dieser Zeit war der Turm nur fallweise in Betrieb, etwa wenn die II. Hochquellenleitung für Instandhaltungsarbeiten trockengelegt werden musste. Ab 1956 wurde der Wasserturm nicht mehr für die Wasserversorgung genützt.

Heuer feiert nicht nur Favoriten sein 150jähriges Jubiläum, sondern auch der Wasserturm zelebriert heuer seine ersten 125 Jahre. Da wäre es doch einmal an der Zeit das Wahrzeichen des 10. Bezirks einmal persönlich zu besuchen.

Spezielle Führungen und eine tolle Aussicht

Anläßlich des Bezirks-Jubiläums sowie des Geburtstags des Wasserturms gibt es heuer kostenlose Führungen in und auf das historische Bauwerk! Das besondere Highlight: Favoriten von oben genießen, von der Spitze des Wasserturms!

Die Führungen werden von dem Experten Roman Müller durchgeführt und am 30. Juli gibt es gleich zwei Möglichkeiten an diesem besonderen Erlebnis teilzunehmen. Die kostenlosen Führungen finden jeweils um 10 UUhr und 15 Uhr statt. Treffpunkt ist in der Windtenstraße 3.

Die Anmeldungen laufen über post@bv10.wien.gv.at