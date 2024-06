Starmaniac Stefan Eigner feiert sein Bühnenjubiäum

Kaum zu glauben, wie die Zeit vergeht. Heuer feiert der Starmania-Star Stefan Eigner bereits sein 20-jähriges Bühnenjubiläum – mit einem Auftritt am 15.6. im Böhmischen Prater.

Vor 20 Jahren stand der Wiener Sänger Stefan Eigner, Jahrgang 1999, erstmals auf einer Bühne. Von Anfängen in der Kindheit, der Aufnahme von 3 Alben („White Paper“, u.a.), dem Gewinn des ORF-Talente-Wettbewerbes „Starmania 2022“ und vielen Konzerten reicht die Erfolgsgeschichte dieses Künstlers. Am Samstag, 15. Juni, gastiert Stefan Eigner einmal mehr im Böhmischen Prater im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) und feiert auf melodische Art sein „rundes“ Bühnenjubiläum.

Das stimmungsvolle Jubiläumskonzert beginnt um 19.00 Uhr (Einlass: ab 18.00 Uhr). Der Eintritt kostet 20 Euro. Karten-Vorverkauf: www.eventjet.at.

Der beachtenswerte Vokalist, Musiker und Liederschreiber trägt an dem Abend seinen aktuellen Hit „Loss Di Foin“ vor. Mit Stücken wie „Es End is no fern“ oder „Writings On The Wall“ macht der junge Künstler seiner getreuen Fan-Gemeinde im Böhmischen Prater viel Freude. Um die Organisation der Veranstaltung kümmert sich der „Kulturverband Böhmischer Prater“.

Weitere Informationen: Telefon 0676/531 23 04 („Tivoli Office“). Erteilung von Auskünften per E-Mail: tivoliwien10@hotmail.com.