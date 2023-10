Favoriten: Tierischer Einsatz für die Wiener Feuerwehr

In Wien leben mittlerweile 2 Millionen Menschen. Doch sie sind nicht allein. Die Stadtfläche von etwa 415 km2 teilen sie sich mit allerlei Wildtieren, Von Fuchs über Dachs bis zu Rehen. Und die brauchen manchmal unsere Hilfe.

Der abwechslungsreiche Stadtwanderweg 7 im Süden Wiens führt durch Favoriten am Kurpark Oberlaa, am Laaer Wald und am Böhmischen Prater vorbei und größtenteils durch herrliche Naturlandschaften, die viele Wildtiere ihr Zuhause nennen. Eines davon geriet gestern in eine missliche Lage. En verirrtes Reh steckte in einem Geländer der Fußgängerbrücke über die A23 am Wienerberg fest. Aufmerksamen Spaziergängern ist es zu verdanken, dass dieses gerettet werden konnte.

Die alarmierten Feuerwehrleute rückten mit einem hydraulischen Spreizer an, um die Stäbe des Geländers auseinander zu biegen. Zuvor wurde das Tier mit einer Decke abgedeckt, um es zu beruhigen und zu schützen. Vorsichtig wurde das Reh befreit und auf Verletzungen untersucht. Es blieb bei dem gefährlichen Ausflug unverletzt und wurde in einem nahen Waldstück, abseits der Autobahn freigelassen.