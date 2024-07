Notfellchen-Mittwoch: Joker sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Anzeige

JOKER

Der stattliche 5-jährige Hovawart-Rüde Joker ist bei fremden Menschen anfangs skeptisch, baut aber rasch Vertrauen auf und ist dann freundlich. Auch mit Artgenossen ist er laut Vorbesitzer gut verträglich – bei uns im Tierheim ist er leider so gestresst, dass Hundekontakte nicht möglich sind. Joker kennt die Grundkommandos, fährt brav im Auto mit, ist stubenrein und konnte in seinem letzten Zuhause auch schon einige Zeit alleine bleiben. Das Gehen an der lockeren Leine möchte der stattliche Kerl noch durch belohnungsorientiertes Training üben. Das Energiebündel schwimmt gerne, ist lernfreudig, aufmerksam und menschenbezogen. Joker hat geringgradige HD, benötigt aber zur Zeit keine Schmerzmittel mehr. Wenn er etwas nicht mag, wie z.B. angegriffen werden (bei Schmerzen), so zeigt er dies deutlich, deshalb sollten in Jokers zukünftigem Zuhause keine Kinder leben. Außerdem verteidigt der stattliche Herr Ressourcen, hier muss Bereitschaft für entsprechendes Management bzw. Training mitgebracht werden.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.