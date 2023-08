Favoriten und Simmering laden zu „Wochen für Beruf“

Die Wiener Wochen für Beruf und Weiterbildung in Favoriten und Simmering finden 2023 für beide Bezirke gemeinsam statt.

Vom 18. September bis 29. September haben Jugendliche und Erwachsene im 10. und 11. Bezirk bei 63 kostenlosen Veranstaltungen die Möglichkeit, sich zu Berufen sowie Aus- und Weiterbildung informieren und beraten zu lassen, oder auch neue Berufe kennen zu lernen und auszuprobieren. Alle wichtigen Bildungs- und Arbeitsmarkteinrichtungen sind dabei. Auf Fragen wie: „Kann ich den Lehrabschluss nachholen und wie gehe ich das an?“, „Wo finde ich einen neuen Job mit Ausbildung?“, „Was bringt mir eine Weiterbildung eigentlich?“, „Wo bekomme ich Geld für Weiterbildung und wieviel?“ oder „Wie kann ich neben meinem Beruf studieren?“ findet man bei dieser Veranstaltung die richtigen Antworten.

Als besonderes Angebot für ältere Arbeitssuchende ist ein Beratungsstand der Joboffensive 50plus dabei. Es werden viele Jobs von großen Unternehmen, der Gemeinde Wien und gemeinnützigen Einrichtungen angeboten. Nähere Infos dazu bei der Veranstaltung oder unter https://www.waff.at/joboffensive50plus/.

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und waff Vorstandsvorsitzender Christian Meidlinger betonen: „Der aktuelle Fachkräftebedarf ist eine echte Chance für arbeitssuchende und berufstätige Menschen, die im Job weiterkommen wollen. Der waff macht Mut zur beruflichen Veränderung und er begleitet die Menschen, die diesen Schritt wagen, mit Information, Beratung und Geld. Heuer investierte der waff rund 129 Millionen Euro, um den Wienerinnen und Wienern beim Weiterkommen im Beruf zu helfen.“

Die Top-Events

Für Erwachsene:

Für Frauen: Beratung zu Weiterbildung und Beruf am 18. September von 15.00–19.00 Uhr im wohnpartner-Lokal, 11., Albin Hirsch-Platz 1/2/R2. Workshop „Tipps zur Vereinbarkeit von Familie, Job und Aus- und Weiterbildung“ von 16.00–17.00 Uhr. Mit Kinderbetreuung und Snacks.

Weiterkommen im Beruf, Infomesse mit kostenloser Beratung zu Beruf und Weiterbildung am 19. September von 16.30–19.00 Uhr im FH Campus Wien, 10., Favoritenstraße 226

online – HTML & CSS: Websites selbst erstellen lernen,

Anmeldung erforderlich unter lejla.nakicevic@codefactory.wien

Für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25:

Jugend am Werk: Spannende Einblicke in Handwerk und Technik, Jugend am Werk Bildungs:Raum GmbH, Lehrbetrieb Werkstätte für technische Berufe; 10., Gutheil-Schoder-Gasse 8-12, Objekt 2 und 5

am 19. September: 9.00–12.00 Uhr

am 19. September: 13.00–15.30 Uhr

am 28. September: 9.00–12.00 Uhr

am 28. September: 13.00–15.30 Uhr

Anmeldung erforderlich unter melanie.nemec@jaw.at

Programmierworkshops für Anfänger am 20. September von 15.00–17.00 Uhr in der VHS Simmering; 11., Gottschalkgasse 10, Raum 2.39, 2. Stock

Ausbildung mit Zu(g)kunft bei Siemens Mobility Informationen zu Lehrberufen und Führung durchs Werk für Zugbau bei der Siemens Mobility Austria GmbH; 11., Leberstraße 34

am 20. September: 9.00–11.30 Uhr

am 27. September: 9.00–11.30 Uhr

Anmeldung erforderlich unter lehre-mobility.at@siemens.com