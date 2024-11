Favoriten: Wohnungsvergabe im Willi-Resetarits-Hof startet

Es ist soweit: Wohnticket-Besitzer haben ab 26. August die Möglichkeit, sich für eine Wohnung im neuen Gemeindebau in der Laxenburger Straße 4/4A im 10. Bezirk anzumelden.

Die Wohnhausanlage im neuen Favoritner Quartier „Neues Landgut“ mit 165 attraktiven, leistbaren und nachhaltigen Gemeindewohnungen wird plangemäß heuer fertiggestellt und übergeben. Der zukünftige Hof-Name ehrt den großen Künstler und Humanisten Willi Resetarits, der unweit entfernt – am Humboldtplatz ­ aufgewachsen ist.

„Die neue Wohnhausanlage auf der Laxenburger Straße wird ein erschwingliches, alltagserleichterndes und hochwertiges Zuhause bieten. Ein begrünter Innenhof, zwei Gemeinschaftsterrassen, Gemeinschafträume sowie die drittgrößte Bücherei der Stadt Wien befinden sich direkt im Gemeindebau. Darüber hinaus punktet das neue Viertel mit einem Bildungscampus, Geschäften, Lokalen, Freizeiteinrichtungen und einer hervorragenden Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel.“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Bezirksvorsteher Marcus Franz betont: „Gerade in Zeiten der Teuerung ist es wichtig, dass neue und qualitätsvolle Gemeindewohnungen mit unbefristetem Mietvertrag gebaut werden, die leistbar sind. Für den Einzug in den bereits dritten Gemeindebau Neu in Favoriten – mit bester Anbindung an das Öffi- und Radnetz sowie an die Einkaufsstraße Favoritenstraße – braucht es außerdem keine Eigenmittel und auch keine Kaution. Das ermöglicht qualitätsvolles und leistbares Wohnen für alle!“

Erschwingliches Wohnen mit Mehrwert

Die Gemeindewohnungen (1 bis 4 Zimmer; 36 m2 bis 90 m2) verfügen alle über private Freiflächen wie Loggien, Balkone oder Terrassen. Moderne Grundrisse sorgen für eine gute Anpassbarkeit der Räume an individuelle Wohnbedürfnisse. Eine nachhaltige Energieversorgung wird mit Niedrigstenergiestandard, Photovoltaik und Fernwärme gewährleistet.

Für gemeinsame Aktivitäten, Freizeit, Erholung, Spiel und Spaß stehen in der Wohnhausanlage zwei große Gemeinschaftsräume, ein Kinderspielraum, ein großer Outdoor-Spielplatz im 5. Obergeschoß, eine großzügig angelegte Dachterrasse im 4. Obergeschoß mit Spiel- und Sitzmöglichkeiten sowie eine weitere Gemeinschaftsterrasse im 1. Obergeschoß zur Verfügung.

Der begrünte Innenhof mit integriertem Kleinkinderspielplatz wird mit versickerungsfähigen Oberflächen und Baumpflanzungen klimagerecht gestaltet sein und an heißen Tagen Abkühlung bieten. Für ein gutes Wohnklima sorgen auch die Dachbepflanzung, Fassadenbegrünung sowie zahlreiche Blumentröge am Laubengang und bei den Balkonen. Auf Bewegungsfreudige warten Spielhügel, Klettergriffe, Baumscheiben und Findlinge zum Balancieren. Außerdem besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Garteln.

Ein besonderes Highlight des künftigen Willi-Resetarits-Hof findet sich im Erdgeschoß: Hier entsteht auf 920 m² die drittgrößte Bücherei der Stadt Wien mit einem umfassenden Angebot an Büchern und anderen Medien und einem eigenen Kinderbereich.

Das Nachbarschaftsservice wohnpartner wird auch bei diesem neuen Gemeindebau die Entwicklung einer guten Nachbarschaft von Beginn an unterstützen.

Service für Wohnungssuchende

Neue Gemeindewohnungen werden unbefristet, eigenmittel- und kautionsfrei vermietet. Interessierte Wohnungssuchende mit einem Wiener Wohn-Ticket mit begründetem Wohnbedarf haben auf der Website der Wohnberatung Wien www.wohnberatung-wien.at die Möglichkeit, sich für eine Wohnung im neuen Gemeindebau in der Laxenburger Straße anzumelden (Informationen zum Wiener Wohn-Ticket finden sich ebenfalls auf www.wohnberatung-wien.at und unter Tel. 01/24 111).

Wohnungsinteressentinnen und -interessenten haben die Möglichkeit, eine eingerichtete Musterwohnung zu besichtigen, um schon jetzt einen Vorgeschmack für das ausgezeichnete Wohngefühl zu bekommen

Der Bezug des neuen Gemeindebaus ist im 4. Quartal 2024 geplant.