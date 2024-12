Fernöstliches Ballvergnügen im Herzen der Stadt

Fernöstlicher Kulturgenuss im eleganten Ambiente verspricht der JAPAN-BALL VIENNA, der am Donnerstag, 26. September, im Kursalon Wien erstmals über die Bühne geht.

Zum kulturellen Austausch zwischen Österreich und Japan lädt der in Wien erstmals stattfindende JAPAN-BALL VIENNA ein. Für Initiatorin Machi Yamamoto ist das Event ein Herzensanliegen: „Die Wiener Sängerknaben haben 2019 Japan als Themenland für ihren Ball gewählt, um das 150-jährige Bestehen der diplomatischen Beziehungen zu feiern. Ein wundervoller Abend, der mich nachhaltig beeindruckt hat und den ich gerne als kulturelles Fest der Freundschaft im Wiener Veranstaltungskalender etablieren möchte.“ Mit großem persönlichem Engagement macht sie sich unter ihrem Label „machi project“ an die Umsetzung der Idee, die überall großen Anklang findet.

Am Donnerstag, 26. September 2024, ist es endlich so weit: Im eleganten Ambiente des Kursalons Wiens findet der erste JAPAN-BALL VIENNA statt. Ein hochkarätiges Ehrenkomitee unterstreicht die Wichtigkeit des Abends. Der japanische Botschafter, seine Exzellenz Ryuta Mizuuchi, und die Regierungskommissarin für die EXPO 2025 in Osaka, Dr. Ursula Plassnik, werden den Ball beehren. Die Österreichisch-Japanische Gesellschaft und die Japanische Gesellschaft in Österreich sind Partner der Veranstaltung.

Ein glanzvoller Abend

Machi Yamamoto freut sich ebenso über einen ganz besonderen Ehrengast: „Es ist großartig, Yutaka Sado, den renommierten Chefdirigenten des Tonkünstler Orchesters, beim ersten JAPAN-BALL VIENNA begrüßen zu dürfen.“ Der bekannten Opernsänger, Schauspieler und Moderator Marco Di Sapia wird mit viel Charme und Esprit durch den Abend führen.

Die Ballgäste dürfen sich auf ein Programm auf höchstem Niveau freuen. Takuya Taniguchi – „The Taikoist“ – stellt sein Können an der traditionellen japanischen Riesentrommel unter Beweis. „Er ist einer der besten Taiko-Künstler überhaupt und begeistert bei seinen Auftritten solo oder mit Orchester das Publikum in den großen Konzertsälen auf der ganzen Welt“, schwärmt Machi Yamamoto von dem Ausnahmekünstler.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends ist der Auftritt von Yumi. Sie hat sich mit der Kunst des Otoko-yaku, der Darstellung männlicher Rollen, einen Namen gemacht und schon bei vielfältigen Engagements in Japan und Europa die Menschen beeindruckt.

Karten für das besondere Erlebnis gibt es ab € 70,-

Mehr Infos: https://www.japan-ball.at/

HARD FACTS:

JAPAN-BALL Vienna

Datum: Donnerstag, 26. September 2024

Uhrzeit: Einlass 20.15 Uhr

Location: Kursalon Wien, Johannesgasse 33, 1010 Wien