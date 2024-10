Feuer im Haus zum Leben! Katastrophe verhindert

Das war knapp. Bei einem Brand im Pensionisten-Wohnhaus An der Türkenschanze war es der raschen und professionellen Reaktion der Mitarbeiter zu verdanken, dass das Feuer nicht auf den Rest des Gebäudes übergriff.

Im Haus An der Türkenschanze kam es in den frühen Morgenstunden des Mittwoch zu dramatischen Szenen. Ein Brand war ausgebrochen und er drohte um sich zu greifen. Doch es wurde schnell reagiert. “Dank der großartigen Zusammenarbeit der Mitarbeiter der Häuser zum Leben, der Berufsfeuerwehr Wien, der Berufsrettung Wien und der Polizei wurde dieser Ausnahmefall rasch unter Kontrolle gebracht”, betont Stadtrat und Kuratoriumspräsident Peter Hacker erleichtert.

Ersatz-Wohnplätze

Die Bewohner des vom Brand bedrohten Teils wurden in Windeseile in andere, sichere Teile des Gebäudes gebracht. Es wurden ihnen auch gleich Ersatzwohnplätze in anderen Häusern zur Verfügung gestellt. “Alle Mitarbeiter der Häuser zum Leben werden laufend im Zuge von regelmäßigen Brandschutz-Übungen auf derartige Vorkommnisse vorbereitet. So wurde der Ernstfall gut geschafft”, so Simon Bluma, der zuständige Bereichsleiter der Häuser zum Leben.