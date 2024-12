Filmemacher aus Leopoldstadt will die Welt “erobern”!

Der Leopoldstädter Rainer Haberl drehte das Beziehungsdrama mit einem Augenzwinkern, bei dem auch ein Lockdown eine entscheidende Rolle spielt. Das Filmdebüt ist noch ein halbes Jahr in der ORF-Mediathek zu sehen.

Ein Leopoldstädter auf dem Weg nach Hollywood: Rainer Haberls Film „Meine Deine Welt“, ein Beziehungsdrama mit Augenzwinkern, wurde vor Kurzem auf ORF 3 gezeigt – und ist noch ein halbes Jahr in der Mediathek zu sehen. „Es geht darum, dass sich ein Mann und eine Frau, die vor langer Zeit ein Paar waren, völlig unerwartet bei Freunden in deren Haus auf dem Land treffen. Plötzlich wird ein Lockdown ausgerufen!“ Gedreht wurde übrigens in Winden am Neusiedler See, wo sich der Filmemacher, Sohn von Ex-Ruder-Weltmeister Raimund Haberl, besonders wohlfühlt.

Neues Filmprojekt in der Pipeline

Die Darsteller sind Felicitas Lukas, Daniel Alvermann und Michael Fuith. „Am Ende spiele ich auch eine kleine Rolle“, lächelt der Regisseur und Drehbuchautor, der bereits an seinem nächsten Projekt arbeitet. „Meine Deine Welt“ ist ein selbstfinanzierter Streifen, mit dem sich der Künstler aus dem zweiten Bezirk in der hart umkämpften Szene positionieren möchte. „Es wäre großartig, wenn wir in der Mediathek viele Zuschauer hätten. Und der nächste Film gefördert wird.“ Das Wiener Bezirksblatt empfiehlt jedenfalls: Schauen Sie sich das an!

Zum Film in der ORF-Mediathek geht es hier!