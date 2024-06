Miss- und Mister Austria-Wahl: Finalisten stehen fest

Letzte Woche verwandelte sich das renommierte Single-Hotel AVIVA in eine Hochburg für angehende Models und Talente, als das Team der Mission Austria samt 19 Kandidaten und Coaches dort Station machte. Der Anlass war die Mission Austria Academy, ein exklusives Trainingscamp, das darauf abzielt, die besten Miss- und Mister-Anwärter für das Finale am 10. September in Wien zu finden.

Für alle 19 Finalisten bedeutete dieses Camp eine wichtige Station auf ihrem Weg zum großen Finale.

Intensive Vorbereitung und wertvolle Erfahrungen

Make Up Coaching

Das Trainingscamp war nicht nur intensiv, sondern auch äußerst lehrreich. Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, von den Besten der Branche zu lernen und ihre Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen zu verbessern. „Einige der Teilnehmerhaben sich so gesteigert, dass sie auch beim Finale in Wien mit dabei sein dürfen“, freute sich Mission Austria Mastermind Kerstin Rigger. Besonders hob sie die Unterstützung der Studierenden des Masterstudiums Digital Design der FH St. Pölten hervor, die das Camp fotografisch begleiteten.

Expertenwissen und praxisnahe Schulungen

Das Programm der Academy war reich an Wissen und Praxis. Starfriseur Dieter Ferschinger brachte den Teilnehmern die neuesten Stylingmethoden näher, während Top Model Kerstin Lechner beim Fotoshooting coachte. Das Team von Juliane Brummayer gab professionelle Schminktipps, und Vienna Fashion Week Organisatorin Elvyra Geyer leitete das Catwalk-Training. Carolin Sedlak schulte die Kandidatin Moderation, Georg Hochedlinger bot eine umfassende Social Media Schulung an und auch rechtliche Themen wie Copyright wurden behandelt.

Sport und Fitness im Fokus

Sofia Struber und Lukas Leo

Auch sportlich wurden die Finalisten nicht vernachlässigt. Der amtierende Mister Austria Alexander Höfler von John Harris Fitness kümmerte sich um das Fitnessprogramm und sorgte dafür, dass die Kandidaten auch in diesem Bereich bestens vorbereitet sind. Neben dem intensiven Training konnten die Teilnehmer die Annehmlichkeiten des ****Superior Hotels AVIVA genießen und sich in ihrer Freizeit erholen.

Miss und Mister Online

Mit von der Partie waren auch die frisch gekürten Miss und Mister Online, Sophie Struber und Lukas Leo, die die Academy tatkräftig unterstützten. „Diese Erweiterung war eine logische Konsequenz der letzten Wahlen“, erklärte Kerstin Rigger. „Social Media ist ein Bereich, zu dem man einfach eine hohe Affinität haben muss, um es professionell abzuwickeln. Selbstverständlich werden Miss und Mister Online in unseren Influencer-Pool aufgenommen und wir werden uns um entsprechende Vermarktung kümmern.“

Ausblick auf das große Finale

Abschließend fasste Kerstin Rigger die Tage in der Academy zusammen: „Es waren richtig tolle Tage mit viel Spaß und viel Know-How. Wir freuen uns schon jetzt auf den großen Event im September.“ Die Mission Austria Academy im AVIVA hat gezeigt, wie wichtig intensive Vorbereitung und professionelle Unterstützung für die angehenden Miss- und Mister-Austria-Kandidaten sind. Das Finale in Wien verspricht ein spannendes und hochkarätiges Event zu werden, bei dem die besten Talente des Landes gegeneinander antreten werden.

Finalisten Mister: Christopher , 35 , aus Steiermark/Graz

Fabian, 23 aus Steiermark/Graz

Erol , 23 aus Burgenland/Mattersburg

Adin, 28 aus Salzburg/Salzburg

Kevin, 23 aus Niederösterreich/St. Pölten

Syle, 24 aus Oberösterreich/ Enns

Lukas, 33 aus Tirol/Fügen Finalistinnen Missen: Lucia, 20 aus Wien

Selina Schr., 19 aus Steiermark/Veitsch

Lena, 22, aus Salzburg/ Oberalm

Ines, 22 aus Niederösterreich/Mailberg

Monika, 31 aus Niederösterreich/Leobersdorf

Joelle, 19 aus Kärnten/Klagenfurt

Selina J. 22 aus Kärnten/Völkermarkt

Lena Sophia 18 aus Oberösterreich/Leonding

Selina S., 20 aus Oberösterreich/Bad Hall

Julia, 22 aus Oberösterreich/Burgkirchen

Gina, 19, aus Oberösterreich/Andorf

Sophie 25 aus Salzburg/Salzburg

Laufstech-Coach Elvyra Geyer, Starfriseur Dieter Ferschinger und Missen-Mama Kerstin Rigger | ©Sven Heinz